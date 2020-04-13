Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года. По данным официального сайта Стопкоронавирус.РФ, наличие заболевания подтвердилось еще у четырех жителей Приморья. Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года составило 28. Двое из них уже вылечились, и их выписали из больницы. К сожалению, еще двое, несмотря на оказание всей необходимой медицинской помощи, скончались.

Напомним, что еще утром, по данным правительства Приморья, число заболевших коронавирусом во Владивостоке составляло 24. Четверо человек находились в статусе «подозрительных», потому что результаты их анализов были сомнительными. Пробы были отправлены на проведение дополнительного исследования. В итоге они пополнили список зараженных.

- Диагноз «коронавирус» подтвержден у двоих мужчин - 48 и 39 лет, и двух женщин - 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло после контактирования с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном – в семье. В четвертом случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, тесты еще четырех человек отправлены на повторный анализ.

По данным краевого минздрава, все заболевшие, среди которых два ребенка – их заразили родители, проходят лечение в больницах.