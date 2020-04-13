Коронавирус в Приморье перестал быть только завозным

К счастью, статистика по коронавирусу в Приморском крае не такая удручающая, как в некоторых других регионах страны. Официально только 28 заболевших. Правда, двое из них с болезнью не справились, но пугает другое: если раньше о каждом заболевшем нам рассказывали, что он привез вирус из какой-то страны или подхватил от того, кто привез, то сегодня, 13 апреля, появился первый больной, про которого вообще не понятно, от кого он заразился.

ЗАКРЫЛИСЬ ОТ МОСКВЫ

В прошлую пятницу приморский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение, которое нужно было принять уже давно. Отныне каждый кто прилетает из Москвы, садится на домашний карантин на две недели. Негде сидеть - поступаешь в обсерватор на тот же срок. Ранее эти правила касались только тех, кто прилетел из-за границы.

Вовремя ли эта мера принята? Похоже, что нет. Судите сами: еще в пятницу зараженных было двадцать. И вот в субботу нам говорят: еще плюс три - мужчина и две женщины. Мужчина был в Москве в командировке, там, похоже и заразился. Женщины заразились, скорее всего, от своих супругов, которые тоже вернулись из столичных командировок и почувствовали себя плохо.

В воскресенье еще плюс один - мужчина тоже недавно вернулся из Москвы. И никаких заграничных поездок, заметьте. А учитывая, что на подтверждение диагноза уходит несколько суток, становится понятно: вирус завели задолго до того, как московские рейсы признали опасными.

КОНЦОВ УЖЕ НЕ НАЙТИ

Утром в понедельник приморские власти сообщили, что в больнице лежит еще четыре пациента, чьи анализы находятся в статусе «подозрительных». Но, похоже, мы дошли до той стадии, когда подозрения уже не бывают ложными. Так и получилось - к вечеру официально заболевших в Приморье стало 28.

- Диагноз «коронавирус» подтвержден у двоих мужчин - 48 и 39 лет - и двух женщин - 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло после контактирования с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном - в семье. В четвертом случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Собственно, означает это только одно – необходимость самоизоляции все более и более очевидна. Уже не надо иметь в окружении кого-то, кто недавно прилетел из другой страны или из Москвы. Заразиться можно от кого угодно, а медики потом и перекрестный контакт не установят.

НУЖНЫ МАССОВЫЕ ТЕСТЫ

Резонный возникает вопрос: а достаточно ли мы протестировали людей, чтобы говорить всего о трех десятках зараженных? На начало недели в Приморье на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 12 тысяч человек. На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются более 10 тысяч жителей региона. Это много или мало?

Давайте посмотрим на наших соседей, китайскую провинцию Хэйлунцзян. Последние две недели сюда возвращаются граждане Китая, оказавшиеся во время эпидемии в России. Возвращаются через Владивосток. Сюда они прилетали обычными авиалиниями из Москвы и других городов, автобусами добирались до Пограничного и переходили в китайский Суйфэньхэ. Уже на родине у них взяли анализ на COVID-19 и казалось, что вирус есть у каждого десятого!

Судите сами, с 21 марта через этот погранпереход прошли более 2,5 тысяч граждан Китая. Из них на сегодняшний день выявлено 247 заболевших! Еще 118 граждан считаются бессимптомными носителями, у них сейчас нет клинических проявлений - повышения температуры, кашля, затруднения дыхания, но вирус есть. В итоге это больше чем 10%. И все благодаря тотальному тестированию. А сколько случаев выявили у тех россиян, кто летел с этими китайцами во Владивосток одними рейсами? А их вообще тестировали?

Сами медики признаются, что на сегодня нет возможности протестировать всех, кто обращается с симптомами инфекционного заражения. Тест-систем не так много, а по мере их появления число зараженных явно будет только расти. Это признают и региональные власти. Здравоохранение Приморского края активно готовится к массовому оказанию помощи населению на случай ухудшения эпидобстановки. В ближайшее время госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края - Владивостоке, Находке и Уссурийске. К 28 апреля в Приморье будет развернуто почти 1000 дополнительных коек.