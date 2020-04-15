2020-04-15T06:34:26+03:00
Происшествия

Во Владивостоке с рельсов сошел состав с топливом

ЧП случилось в районе станции «Гайдамак», часть железнодорожных путей разрушена [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке случилось ЧП на железной дороге. Фото: _dps_vdkВо Владивостоке случилось ЧП на железной дороге. Фото: _dps_vdk
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Серьезное происшествие случилось минувшей ночью в районе железнодорожной станции «Гайдамак» во Владивостоке. С путей сошел состав с цистернами, в которых находилось топливо. На данный момент на месте происшествия работают специалисты РЖД, по предварительным прогнозам, восстановительные работы могут занять больше суток.

– Cход цистерн произошел в районе «Улисса». Сообщение о происшествии поступило в 22:55 по московскому времени,– прокомментировал представитель службы корпоративных коммуникаций РЖД.

Часть путей разрушена, разлива топлива не произошло. Фото: _dos_vdk

Часть путей разрушена, разлива топлива не произошло. Фото: _dos_vdk

Как выяснил корреспондент «Комсомолки», пять цистерн с мазутом сошли с путей во время маневрирования. Крушение состава случилось при подаче с «Гайдамака» на подъездной путь «Улисс».

На месте происшествия уже побывали специалист экстренных служб. Сейчас ведутся восстановительные работы. К ликвидации последствий ЧП привлечены маневровые тепловозы. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд со станции «Первая Речка».

– В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ведомства 14 апреля в 6:10 поступила информация о том, что пять цистерн с мазутом сошли с рельсов на железнодорожной станции Гайдамак. Разлива топлива нет. Повреждено 50 м пути, – отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке частично сошел с рельсов состав с мазутом.Видео: предоставлено очевидцамиМилана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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