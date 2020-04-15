Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 года во Владивостоке: где перекроют дороги

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 года во Владивостоке: рассказываем о том, где перекроют дороги. Дальневосточная столица начинает готовиться к одному из самых важных военно-патриотических мероприятий страны – проведению парада, который посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько недель празднование этой даты было под большим вопросом. В сети даже появились слухи о том, что во Владивостоке отменят парад из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако эти сведения опровергла администрация, которая обнародовала график репетиций Парада Победы. Разумеется, что во время подготовки на центральных улицах будет временно ограничено движение транспорта и парковка.

Конкретно. Первая репетиция парада пройдет уже 17 апреля, а последняя, генеральная – 7 мая. Ограничено движение будет также 21, 24, 27, 29 апреля и 2,4 мая.

Ближайшая репетиция Военного парада, по информации пресс-службы администрации Владивостока, состоится в пятницу, 17 апреля, с 04:00 до 6:00.

Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской)

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской)

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской)

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской)

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Вместе с тем, власти рассказали, по каким дорогам можно передвигаться, чтобы не попасть в пробку из-за репетиции. Объезд возможен по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.