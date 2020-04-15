Новые случаи заражения коронавирусом в Приморье на 15 апреля: двое привезли из-за границы, двое подхватили дома

Тест на COVID-19 дал положительный результат еще у четырех приморцев. Среди них - три женщины и один мужчина. Всего на 15.00 15 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 36 заболевших коронавирусом.

- Двое пациентов обозначены, как контактные с людьми, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Еще двое въехали в Приморье из других стран, – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 31 человек, двое из них – дети, заразившиеся от родителей. Все пациенты получают необходимую терапию. Ранее из больницы выписали троих выздоровевших, еще двое с болезнью не справились и скончались в больнице.

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