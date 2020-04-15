2020-04-15T14:53:28+03:00
Общество

Видеоблогера из Владивостока положили в психбольницу, подписчики устроили митинг у здания

Популярного в узких кругах Владивостокского блогера и ранее пытались вызволить из психиатрической больницы, устроив телефонную атаку
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Блогер Никита Забазнов известен своими провокационными роликами. Фото: скриншот с аккаунта Никиты Забазнова в YouTubeБлогер Никита Забазнов известен своими провокационными роликами. Фото: скриншот с аккаунта Никиты Забазнова в YouTube
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Во Владивостоке 14 апреля неизвестные люди устроили митинг возле Краевой клинической психиатрической больницы. Как выяснилось, таким образом инициативная группа людей пыталась вызволить из лечебницы своего приятеля - видеоблогера из Владивостока, у которого более 100 тысяч подписчиков, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ОТП-Прим.

В качестве усиления эффекта присутствия митингующие задействовали громкоговорители, через которые на всю округу доносилось: "Хватит лечить здоровых людей". Многие жители перепугались, чего уж говорить о работниках медицинского учреждения и их пациентах.

"У нас есть пациент, который находится здесь по решению суда. Обычная стандартная ситуация. Но у него нашлись друзья-сподвижники, которые почему-то решили, что благодаря психологическому давлению на руководство больницы, на заведующего отделением, на врачей, запугивая, что будут обращаться в различные инстанции, вплоть до ООН. Они думали, что могут заставить государственное учреждение пойти им на встречу и выпустить пациента, который нуждается в лечении. Попытки оказать давление на государственное учреждение вызывают удивление. Это какой-то инфантилизм и непонимание процессов. Мы занимаемся лечением, занимаемся своей работой. Создавать ситуацию, нагнетать, что врачи кого-то упекают, кого-то держат – этого моему разуму не понять", - говорит Максим Артамонов, главврач краевой клинической психиатрической больницы.

Ранее Никита выпустил ролик, в котором заподозрил руководство психдиспансера в поборах. Фото: скриншот с аккаунта Никиты Забазнова в YouTube

Ранее Никита выпустил ролик, в котором заподозрил руководство психдиспансера в поборах. Фото: скриншот с аккаунта Никиты Забазнова в YouTube

У этого события была и предыстория. По словам сотрудников медучреждения, за день до митинга неизвестные сорвали работу приемного отделения больницы, устроив телефонную атаку с требованиями выпустить своего приятеля.

Причин у столь неординарных поступков может быть несколько, но наиболее вероятна следующая версия. Среди некоторых подписчиков видеоблогера есть четкое убеждение, что молодого человека положили в больницу на Щепеткова после его сюжета про поборы в психоневрологическом диспансере. Именно поэтому подписчики решили митинговать и требовать освободить своего героя на волю.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды", врачи больницы уже написали заявление в полицию. Пока остается неясным, как долго медикам придется работать в условиях непрерывного психологического давления со стороны сторонников видеоблогера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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