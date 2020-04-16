2020-04-16T10:31:57+03:00
Политика

К депутату Заксобрания Приморья пришли ФСБ и СК с обысками

Источник «КП» рассказал о сразу двух возбужденных уголовных делах
Сергей БАЛАНОВ
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Юлия Толмачева. Фото: сайт ЗС ПКЮлия Толмачева. Фото: сайт ЗС ПК
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В Приморье возбуждено сразу два уголовных дела по факту мошенничества, в материалах которых фигурирует депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева. Дома у ее родственников 16 апреля прошли обыски.

Оба дела возбуждены по статье 159 УК РФ – мошенничество, по третьей и по четвертой части. Речь идет о махинациях с земельными участками в пригороде Владивостока, дела ведет СК по Советскому району. Официально ведомство информацию не комментирует.

- Проводились обыски с участием сотрудников следственного комитета и УФСБ в краевом земельном департаменте, у отца Толмачевой и других лиц. Порядка семи обысков. У Толмачевой и ее мужа пока не проводились, - сообщил источник.

Ранее СМИ писали про Юлию Толмачеву и ее бывшего мужа Сергея Красношапку. Речь в расследовании шла о схеме получения земельных участков в пригороде Владивостока через оформление их на льготников. Имело ли место мошенничество в действительности, предстоит выяснить следователям.

Связаться с самой Юлией Валерьевной журналисты не могут уже несколько дней - на телефонные звонки редакции она не отвечает.

Справка «КП»

Юлия Толмачева родилась в 1975 году в селе Анучино, окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция». Является председателем коллегии адвокатов «Толмачева и ко» адвокатской палаты Приморского края, председателем правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае. В сентябре 2016 года была избрана в шестой созыв Законодательного собрания региона, стала членом комитета по социальной политике и защите прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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