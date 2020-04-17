Редкие утки-мандаринки попали в объектив фотоловушки на «Земле леопарда»

Утки-мандаринки, охраняемые законом в России, в этом году впервые после возвращения из теплых краев, попали в кадр фотоловушки национального парка «Земля леопарда». Пресс-служба заповедника сообщает, что «Земля леопарда» является домом для более чем 300 видов птиц. И утки-мандаринки одни из самых примечательных пернатых приморской природы, давно уже ставшие своеобразной визитной карточкой орнитофауны края.

Мандаринки отличаются от многих других видов уток тем, что гнездятся по берегам небольших рек и озер в дуплах деревьев. Судя по кадрам, яркие птицы прекрасно освоились в нацпарке после прилета с зимовки. Утки попали в объектив фотоловушки, которая была установлена для отслеживания кормежки пятнистых оленей.

— Мандаринки часто показываются нашим фотоловушкам. Подобные кадры позволяют нам узнать, взглянув на дату съемки, в каких именно числах эти птицы возвращаются на охраняемые территории. К тому же, мандаринки — очень красивые птицы, за которыми всегда интересно и приятно наблюдать, — рассказал Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Сотрудники заповедника отмечают, что видео с мандаринками это отличная иллюстрация того, что на «Земле леопарда» есть возможность бердвотчинга — особого вида экотуризма, заключающегося в наблюдении за птицами в дикой природе.

СПРАВКА

Утка Мандаринка (Aix galericulata), или «мандаринская утка», «китайская утка». Окраска оперения мандаринки поражает своей красотой и яркостью. Утки-мандаринки — это редкий вид уток. Охота на них запрещена. Мандаринки занесены в Красную книгу. В Китае эти утки считаются символом брака и супружеской верности, так как птицы летают парами и образуют «семью» один раз в жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773669" frameborder="0"></iframe> Утки-мандаринки впервые в этом году попали в объектив фотоловушки.Видео: национальный парк "Земля леопарда"

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