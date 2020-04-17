Добро - язык мира: во Владивостоке волонтеры привезли продукты пожилой глухонемой паре и пытались объяснить – платить не нужно

Все мы знаем, что в регионе, как и в стране, крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Поэтому вполне объективно, что сейчас мало кто думает о других, чаще о себе и о своей безопасности. Но есть те, кто в условиях тотального риска заражения, заботится об абсолютно незнакомых людях. Притом не только думает, но еще и помогает тем, кому больше не к кому обратиться. Безвозмездно. Просто, потому что хотят и могут. Одна из таких историй затронула сердца даже самих волонтеров. Она, кстати, не столько о коронавирусе, сколько о добре, любви и человечности.

ПОМОЩЬ И НИКАКИХ «ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Жанна уже давно занимается студией танцев для людей с ограниченными возможностями. Разумеется, из-за ситуации с распространением коронавирусной ситуации ей, как и многим другим, пришлось уйти в режим самоизоляции и временно приостановить работу. Только вот желание помогать людям никуда не делось - осталось на прежнем месте.

- Как только я узнала о том, что в городе есть волонтерское сообщество, которое развозит одиноким людям наборы продуктов, то сразу решила подключиться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» - Жанна. – Сейчас, конечно, полно свободного времени, которое можно направить на благие дела. Мой 17-летний сын тоже согласился принять участие и развозить продукты тем, у кого нет возможности просто выйти из дома. У многих нет ни родных, ни близких, которые могли бы им как-то помочь.

Первый день волонтерской деятельности для Жанны и ее сына оказался необычным. В списке адресов, которые им нужно было посетить, была указана пожилая пара, которым за 80 лет. Оба – глухонемые. К счастью, встречу волонтеров и супругов удалось снять на камеру. И это, пожалуй, самое трогательное видео, которое попадалось нам за последнее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773686" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке волонтеры привезли продукты пожилой глухонемой паре и пытались объяснить – платит не нужно.Видео: предоставлено героем публикации.! другой источник

- Мы приехали к дому, дверь нам открыли соседи, потому что, ну, сами понимаете, люди с ограниченными возможностями. Когда они вышли к нам, подумали, что за нашу помощь нужно платить, даже деньги протягивали. Я растерялся, не смог им объяснить, что деньги нам не нужны, что мы - волонтеры. Забавно, конечно, но я даже переключился на английский язык и стал им говорить на нем, что «ноу мани, итс фор ю». Смешно, конечно, - делится с «Комсомолкой» 17-летний Василий, сын Жанны. – Потом удалось добиться понимания, мужчина подошел ближе и, положа руку на сердце, поблагодарил нас. Эта история надолго сохранится в моей памяти. Я очень растрогался и их отношением и тем, что люди на протяжении стольких лет вместе. Это заставит задуматься каждого.

Кстати, Василий сейчас дистанционно учится в 11 классе. Когда друзья узнали о том, чем он занимается, заинтересовались. И вот сейчас по адресам он разъезжает не только с мамой, но уже и с приятелем. Парни уверены, что молодежь – та категория, которая должна откликнуться и начать помогать.

ПЕКУТ ПИРОЖКИ И ПРЕДЛАГАЮТ КАБАЧКИ

Ежедневно продуктовые наборы развозят примерно 25-30 человек. Волонтеры работают по двое, соблюдая все правила – дистанцию, перчатки, маски, антисептик. Первая смена начинает доставлять наборы с утра, потом пересменка. В список адресов, к кому ездят на помощь волонтеры, входят: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Зачастую многие из них при встрече с волонтерами хотят их отблагодарить. Возможно, давно слишком одиноки, и им не с кем поговорить, а, возможно, редко сталкивались с ситуациями, в которых к ним относились по-доброму.

Ежедневно волонтеры объезжают по 150 адресов.

- Очень много трогательных ситуаций. Вчера нам предлагали кабачки. Мы, разумеется, отказываемся. Был случай, когда мы заранее прозвонили и предупредили о том, что приедем, а в день прибытия на адрес почувствовали запах пирожков из квартиры. Поняли, что это они к нам так готовились. Мы быстро отдали коробку и убежали, - рассказывает Валерия Костина, президент союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». - Волонтеры не могут заходить в квартиру. Так , кстати, можно узнать: волонтер перед вами или мошенник.

Стоит отметить, что стать волонтерам можете и вы. Достаточно обратиться к Валерии через союз благотворителей и оставить заявку. Напомним, что «Поможем вместе» - это благотворительная акция, которая была инициирована предпринимательским сообществом. В рабочую группу вошли бизнес-сообщества, представители администрации и волонтеры. Последние развозят продуктовые наборы, в которых: крупы, консервы, чаи и другие товары.

Многие одинокие пенсионеры искренне благодарят волонтеров за помощь.

- В ближайшее время планируется увеличить количество волонтеров. Сейчас в акции помогают в основном студенты. Безусловно, все это добровольно. Причина – личное желание, которое и побуждает человека идти и помогать другим, - отметил Сергей Язев, начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Приятно осознавать, что даже в условиях эпидемии человек остается человеком, сохраняя и приумножая свои положительные качества. Возможно, эпидемиологическая ситуация дана нам как испытание на добро, силу воли и широту сердца.