Фотосалоны, химчистки и автостоянки: власти Приморья дали зеленый свет на работу еще шести отраслям

Правительство Приморья приняло решение расширить список компаний, которым позволено работать во время режима всеобщей самоизоляции. Теперь в перечень вошли организации из 55 сфер деятельности. На этот раз зеленый свет дали шести отраслям.

По информации пресс-службы правительства региона, работать позволено химчисткам, прачечным, организациям, выполняющим услуги землеустроительных работ и кадастровую деятельность; фотосалонам, автомобильным стоянкам, лизинговым компаниям, а также организациям, торгующим транспортными средствами.

Все эти компании имеют право возобновит работу лишь в том случае, если будут соблюдены все необходимые санитарные нормы. В помещениях должна проводиться дезинфекция, а работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Изменения также коснулись уже работающих организаций. Те, которые реализуют программы дошкольного образования, продолжат работу дежурных групп, организации среднего профессионального образования – дистанционное обучение, а организации общего образования расширят способы преподавания – малокомплектные школы, реализующие программы общего образования, смогут работать как дистанционно, так и очно, - отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа.