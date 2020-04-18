2020-04-18T08:10:08+03:00
Общество

«Война» за Русский: жители Владивостока открыто конфликтуют с полицейскими из-за въезда на остров

В итоге досталось и гражданским и сотруднику органов – первых оштрафовали, в отношении второго начата служебная проверка
Кристина ГРИН
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Обоих нарушителей режима привлекли к административной ответственности.Обоих нарушителей режима привлекли к административной ответственности.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Напомним, что режим всеобщей самоизоляции продлили до конца апреля. Вместе с тем, многие жители Владивостока перепутали карантин с каникулами и отправились на природу. Чтобы не допустить возможного распространения заражения коронавирусной инфекции, власти Приморья временно ограничили въезд на острова Русский, Попова и Рейнике. Запрет вступил в силу 17 апреля. Разумеется, обойтись без инцидентов не удалось, даже несмотря на то, что власти объяснила, какие документы необходимы для беспрепятственного проезда.

В полиции отмечают, что приморцы неохотно придерживаются установленных правил. Один такой случай привел к глобальным разбирательствам. В итоге в отдел полиции доставили 27-летнего местного жителя и его 51-летнюю мать.

- Женщина привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей до 15 суток административного ареста. Судьбу правонарушительницы решит мировой суд, - отмечают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. -В отношении водителя составлен административный материал по статье 3.13 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях», предусматривающей ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

В отношении сотрудника ДПС, который позволил себе грубые нецензурные фразы в адрес нарушителей, проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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