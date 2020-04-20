2020-04-20T13:20:30+03:00
Общество

Потолок на березовых подпорках: аварийный барак в Приморье грозит похоронить под собой жильцов

Людей уже много лет обещают расселить, но они не верят, что доживут [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Березовые подпорки держат потолок, чтобы он не упал. Фото: предоставлено жильцами.Березовые подпорки держат потолок, чтобы он не упал. Фото: предоставлено жильцами.
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Жители аварийного дома в Артеме бьют тревогу. Дело в том, что барак 1957 года постройки может рухнуть в любой момент. Все предпосылки для этого есть, пол уже провалился, по всему периметру огромные дыры, стены и окна перекошены, а потолок держится на березовых подпорках. Однако, несмотря на столь плачевное состояние жилища, люди много лет не могут добиться переселения.

Весь дом перекошен. Фото: предоставлено жильцами.

Весь дом перекошен. Фото: предоставлено жильцами.

Дом у шахты

Проседание грунта возле дома №7 на улице Вахрушева началось много лет назад. Местные уже и не припомнят, когда появился провал, то ли при работе шахты «Амурская», то ли после ее закрытия в 2000 году. Но с каждым годом яма все больше разрастается, состояние единственного дома поблизости ухудшается. Барак муниципальный, по словам жильцов, пришел в негодность еще в прошлом веке, но добиться переселения не получается до сих пор.

Провал образовался из-за горных работ на ликвидированной шахте.Видео: предоставлено читателями "КП"

– Дом стоит на сваях, которые зимой распирает наружу, а летом они под давлением уходят вниз. От этого перекашиваются окна, стены, двери, пороги, вздыбливаются полы. Рухнула печь и частично потолок, как смогли, восстановили своими силами, сейчас подпираем его березовыми бревнами, чтобы ночью вдруг не придавил. У соседки полностью обвалилась крыша, жить стало невозможно, она уехала. У второй женщины в квартире потолок провис примерно на полметра, горб на всю комнату, того и гляди упадет, – поделился Арсен Циклаури, члены семьи которого проживают в ветхом бараке.

Люди своими силами частично восстановили аварийное жилье.Видео: предоставлено читателями "КП"

Арсен жил в доме вместе с женой и тремя детьми с 1995 года. Вся семья ютилась в небольшой комнатке. Ранее в жилище были прописаны родители супруги. Сейчас в аварийном бараке проживает одна из дочерей мужчины – Наталья Ступак. Все коммунальные невзгоды девушка пытается преодолеть вместе с супругом.

В поисках справедливости

По словам мужчины, после того, как шахта закрылась, была первая попытка расселить жильцов дома, который находится в опасной зоне, поблизости от предприятия.

Люди не могут добиться переселения много лет. Фото: предоставлено жильцами.

Люди не могут добиться переселения много лет. Фото: предоставлено жильцами.

– Получили документы с перечнем, какие именно бараки находятся на подработанных землях. Сначала наш дом внесли в этот список. Мы вместе с соседями выиграли суд с шахтой о предоставлении квартир. К сожалению, переселить всех предприятие не смогло, так как обанкротилось, – вспомнил начало жилищной истории Арсен.

Как уверяет глава семейства Циклаури, все документы благополучно были переданы в администрацию Артемовского городского округа, которая обязалась взять все расходы по переселению на себя. Но процесс переезда закончился, даже не успев начаться.

Печка и потолок провалились. Фото: предоставлено жильцами.

Печка и потолок провалились. Фото: предоставлено жильцами.

– Позже состоялся еще один суд, только в этот раз мы проиграли. Списки уже были переделаны, и дом в них не попал. Зато стали массового расселять людей с улицы Совхозная, которая находится неподалеку. Многие даже специально прописывались в аварийные дома, чтобы получить новое жилье. А мы остались не удел, обещали поставить в очередь на расселение, – рассказал мужчина.

В 2003 году выездная комиссия признала барак ветхим. Изношенность здания уже тогда составляла 67%. Жильцов включили в очередную программу и на этом все закончилось. Ускорить продвижение в очереди могла независимая экспертиза здания, которая бы выявила, что барак не просто ветхий, а давно не пригоден для жилья. Стоимость процедуры – около 150 тысяч рублей – для трех оставшихся семей оказалась не подъемной. Да и в успех задумки уже никто не верил.

Очередные обещания людям на бумаге. Фото: предоставлено жильцами.

Очередные обещания людям на бумаге. Фото: предоставлено жильцами.

Официально признать дом аварийным удалось лишь благодаря сформированной в 2017 году межведомственной комиссии. По мнению экспертов, барак уже не подлежит восстановлению. Людей нужно срочно переселять.

Сегодняшняя реальность

Время шло, власти сменялись, а дом и ныне там. Две пожилых женщины и молодая семья сейчас вынуждены выживать в бараке, опасаясь за свое здоровье. Очередная программа по расселению в Артеме закончилась, а немногочисленным страдальцам с Вахрушева снова не смогли предоставить другое жилье.

Дом признан аварийным. Фото: предоставлено жильцами.

Дом признан аварийным. Фото: предоставлено жильцами.

– Дом по адресу Вахрушева, 7, действительно признан аварийным 11.04.2018 года. Все квартиры в данном доме муниципальные. Сейчас в рамках программы по переселению из аварийного жилья расселяются дома, признанные аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017. Поэтому данный многоквартирный дом в программу по переселению не попадает. Все дома, признанные аварийными после 01.01.2017 будут включены в последующие программы по переселению. В случае необходимости жители могут обратиться за получением жилого помещения из маневренного фонда. В настоящий момент таких заявлений от граждан не поступало. Специалисты приедут, обследуют. В последующем будут приняты решения и оказана вся возможная помощь, – прокомментировали в администрации Артемовского городского округа.

Таким образом, ждать расселения, видимо, придется еще долго. А вот ждать возможного ЧП очень не хочется.

Обслуживать аварийный дом не соглашается ни одна управляющая компания.

– Были одни добровольцы. Прислали нам как-то квитанции за несуществующий лифт, канализацию и пользование подвальным помещением. Потом приехали, посмотрели на реальное состояние дел и отказались от дома, – поделилась мама, проживающей в бараке девушки.

Дыры по всему бараку. Фото: предоставлено жильцами.

Дыры по всему бараку. Фото: предоставлено жильцами.

Никаких коммуникаций к дому не подведено, о ванной комнате и прочих прелестях остается только мечтать. Деревянный туалет на улице, его построил зять Арсена. Пользуются все жильцы. Вода в колонке неподалеку. Мыться молодым приходится ездить к родителям. Жильцам удалось только наладить вывоз мусора, правда, его забирают лишь несколько раз в месяц.

Редакция «Комсомолки» надеется, что компетентные органы обратят внимание на угрожающее жизни людей состояние дома и помогут разобраться в засвисшем на десятилетия вопросе.

Пол просел, перепады больше 40 сантиметров. Фото: предоставлено жильцами.

Пол просел, перепады больше 40 сантиметров. Фото: предоставлено жильцами.

Оконные рамы еле держатся. Фото: предоставлено жильцами.

Оконные рамы еле держатся. Фото: предоставлено жильцами.

Вот так выглядит потолок в некоторых квартирах барака. Фото: предоставлено жильцами.

Вот так выглядит потолок в некоторых квартирах барака. Фото: предоставлено жильцами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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