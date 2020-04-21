Фонтан высотой в несколько этажей: во Владивостоке прорвало трубу на стройке

Во Владивостоке в районе Снеговой пади прорвало трубопровод. Напор воды настолько сильный, что всю округу заливает фонтан, высотой в несколько этажей. Очевидцы в социальных сетях делятся впечатляющими кадрами.

По словам свидетелей ЧП, труба находится рядом со строящимся объектом по адресу: Адмирала Горшкова, 4.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774415" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке прорвало трубопровод. Видео: dpskontrol125rus.

На видео можно заметить, как обильно струи воды поливают детскую площадку, расположенные рядом дома и автомобили. Последним, к слову, грозит не просто качественная чистка. Одна из машин вполне может скатиться со склона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774416" frameborder="0"></iframe> Вода заливает округу. Видео: Dpskontrol_125rus.! другой источник

Под постом с роликом в приморском инстаграм-паблике жители активно комментируют обстановку.

- Скорее уж не "прорвало трубопровод", а кто-то прорвал, - пишет некая Irish.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774419" frameborder="0"></iframe> Фонтан сняли со всех ракурсов. Видео: Dpskontrol_125rus..

Тем временем, специалисты уже выехали на место.