Фонтан высотой в несколько этажей: во Владивостоке прорвало трубу на стройке
Во Владивостоке в районе Снеговой пади прорвало трубопровод. Напор воды настолько сильный, что всю округу заливает фонтан, высотой в несколько этажей. Очевидцы в социальных сетях делятся впечатляющими кадрами.
По словам свидетелей ЧП, труба находится рядом со строящимся объектом по адресу: Адмирала Горшкова, 4.
Во Владивостоке прорвало трубопровод. Видео: dpskontrol125rus.
На видео можно заметить, как обильно струи воды поливают детскую площадку, расположенные рядом дома и автомобили. Последним, к слову, грозит не просто качественная чистка. Одна из машин вполне может скатиться со склона.
Вода заливает округу. Видео: Dpskontrol_125rus.! другой источник
Под постом с роликом в приморском инстаграм-паблике жители активно комментируют обстановку.
- Скорее уж не "прорвало трубопровод", а кто-то прорвал, - пишет некая Irish.
Фонтан сняли со всех ракурсов. Видео: Dpskontrol_125rus..
Тем временем, специалисты уже выехали на место.
ИСТОЧНИК KP.RU