2020-04-21T07:05:02+03:00
Общество

Фонтан высотой в несколько этажей: во Владивостоке прорвало трубу на стройке

Вода продолжает заливать округу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке прорвало трубопровод. Скрин из видео: Dpskontrol_125rusВо Владивостоке прорвало трубопровод. Скрин из видео: Dpskontrol_125rus
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Во Владивостоке в районе Снеговой пади прорвало трубопровод. Напор воды настолько сильный, что всю округу заливает фонтан, высотой в несколько этажей. Очевидцы в социальных сетях делятся впечатляющими кадрами.

По словам свидетелей ЧП, труба находится рядом со строящимся объектом по адресу: Адмирала Горшкова, 4.

Во Владивостоке прорвало трубопровод. Видео: dpskontrol125rus.

На видео можно заметить, как обильно струи воды поливают детскую площадку, расположенные рядом дома и автомобили. Последним, к слову, грозит не просто качественная чистка. Одна из машин вполне может скатиться со склона.

Вода заливает округу. Видео: Dpskontrol_125rus.! другой источник

Под постом с роликом в приморском инстаграм-паблике жители активно комментируют обстановку.

- Скорее уж не "прорвало трубопровод", а кто-то прорвал, - пишет некая Irish.

Фонтан сняли со всех ракурсов. Видео: Dpskontrol_125rus..

Тем временем, специалисты уже выехали на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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