Владимир Путин губернатору Приморья: Олег Николаевич, Олег Николаевич... Молодец!

Владимир Путин провел очередное совещание с губернаторами, где выступил и глава Приморья Олег Кожемяко. Во время его речи про укомплектованность медучрежений персоналом президент остановил губернатора и неожиданно похвалил.

В своем докладе Олег Кожемяко рассказал, что в Приморье к 15 апреля уже развернули 485 коек, 340 и них подключены к кислороду. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких. К 28 апреля в крае будет подготовлено 948 коек.

- Мы стянули все свои ресурсы, где-то приостановив плановую госпитализацию, но не по тяжелым заболеваниям, оставив сердечно-сосудистые, онкологические, гематологические заболевания, экстренную помощь, сократив терапию и те направления, которые можно отложить, - сообщил Олег Кожемяко. – Укомплектованность специализированных организаций медицинским персоналом…

Но тут президент остановил губернатора.

- Олег Николаевич, Олег Николаевич... Молодец! Та часть работы у вас в целом выполнена неплохо. Я надеюсь, что то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы с вами понимаем, что это может не потребоваться. Дай бог, чтобы не потребовалось. Но в наличии это должно быть, - заявил президент.

Владимир Путин остановил Олега Кожемяко и похвалил. "Олег Николаевич, молодец!" Путин прервал отчёт губернатора Приморья, чтобы отметить успехи в уже проделанной работе в борьбе с коронавирусом в регионе https://t.co/hRzQBXlJGG

По словам Олега Кожемяко, благодаря полученной поддержке из федерального бюджета в размере около 1 миллиарда рублей развернуты дополнительные койки в медучреждениях, приобретены средства индивидуальной защиты. 82 миллиона рублей пойдут на поддержку врачей и медперсонала, которые ведут борьбу с коронавирусом.

- В марте мы 33 миллиона рублей направили из краевого бюджета на выплату этим категориям. Сейчас рассматриваем стимулирующие выплаты также врачам, которые занимаются пневмонией, так как она часто переходит в коронавирус. Из краевого бюджета уже выделили 339 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и расходных материалов, – отметил Олег Кожемяко.

По поручению президента в Приморье предусмотрели меры поддержки бизнеса и населения в условиях эпидемии, в частности малообеспеченных категорий граждан, детей и тех, кто находится под угрозой увольнения.

- Из бюджета мы направили по 6 тысяч рублей 68 тысячам пенсионеров, сделали разовую доплату. Работают волонтерские центры – 1222 человека помогают людям старшего возраста, инвалидам. Организована выдача продуктовых наборов в школах. Бесплатно всем детям с 1 по 4 класс, с 5 по 11 класс – детям из малообеспеченных семей, многодетным, семьям с детьми-инвалидами. Оказываем поддержку предпринимателям, в частности снижена ставка по УСН, налогу на имущество, на транспорт, налоги на гостиничный бизнес. Введены каникулы на три месяца по аренде государственного и муниципального имущества. Работает программа микрокредитования предприятий, – обозначил губернатор.

По итогам рабочей встречи президент выразил уверенность в том, что все планы, которые были озвучены на совещании, будут реализованы.

- Темп у вас хороший. В целом экономика края работает ритмично. Прошу вас держать это на контроле. Вопросы, которые вы подняли, обсуждайте с правительством России и мне доложите, – поручил Владимир Путин.

Также Олег Кожемяко обозначил проблему с аварийными мостами в крае. Попросил поддержать Приморье дополнительным финансированием, чтобы в этом году приступить к строительству не 13 сооружений, а 20-ти. Особое внимание - направлению на Находку.

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