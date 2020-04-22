«Дальневосточный гектар»: стабильность в условиях пандемии

Андрей Попов, один из первых получателей «дальневосточного гектара», сменил вид деятельности и реализует на участке проект по созданию семейной фермы. Почти за три года он построил дом и обзавелся хозяйством – выращивает перепелок и разводит вьетнамских вислобрюхих поросят. По мнению Андрея Попова, пандемия коронавируса лишь подтвердила правильность выбора стратегии – об этом он рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

«Когда я брал землю у меня был работающий малый бизнес – фотостудия, плюс я занимался съемкой видеороликов. Уже тогда в воздухе было ощущение, что надо искать какой-то запасной аэродром. «Дальневосточный гектар» подсказал решение – мы с семьей и близкими решили взять землю и обустроить там жилье и небольшое хозяйство, - рассказывает Андрей Попов. - Считаю, что это было очень правильное решение. Сегодня, когда коронавирус нанес удар по малому бизнесу, у нас есть живописная земля, дом, электричество, птичник и поросята. И это совсем не мешает заниматься видеопроизводством, но приносит стабильность в жизнь».

По словам Андрея, на «гектаре» есть все необходимое – дом теплый, неподалеку есть магазин, на участке – птичник, и недавно обустроили площадку для разведения вьетнамских вислобрюхих свиней. В настоящее время семья с младшим сыном живут на участке.

«Мы самоизолировались на «гектаре», хотя какая это самоизоляция – это территория свободы. Здесь не просто безопаснее, чем в городе, но и есть дело – я занимаюсь фермой, а сын учится на дистанционке. Все на свежем воздухе, на просторе, и нет никакого коронавируса. Посмотрите сами у меня в видеоблоге «9-й гектар», - приглашает Андрей Попов. - В марте нашему участку исполнилось 3 года – сейчас готовим документы для отчетности и в ближайшее время подадим декларацию об использовании гектаров».

Фото: АРЧК ДВ

ОТЧЕТНОСТЬ – ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Подать декларацию просто. В течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования участком надо заполнить бланк, в котором указать личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора, выбранный вид разрешенного использования участка, сведения об использовании участка, в случае ведения лицензируемых видов деятельности – соответствующего основания (лицензии). Документ подается двумя способами – в виде электронного документа с помощью личного кабинета на сайте «НаДальнийВосток.РФ», или на бумаге – через почту или лично предоставив документ в уполномоченный орган, МФЦ или Росреестр. Как правило, получатели «дальневосточного гектара» предпочитают именно электронную форму, так как это быстрее и не требует личного посещения учреждений.

Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через Интернет на сайте «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли более 80,5 тысяч человек.

Как оформить «гектар»? Подробно рассказано в нижеприведенном видеоролике. Процедура на самом деле очень простая…