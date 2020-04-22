2020-04-22T19:12:41+03:00
Общество

В Приморье цены на социально значимые продукты снизились на 20-30%

В программу включены 24 наименования продуктов питания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти региона запустили проект «Доступное Приморье», в рамках которого жителям региона предоставляются скидки на социально значимые продукты. В программе участвует 150 магазинов Приморья, где можно приобрести, к примеру, хлеб, молоко, мясо на 20-30% дешевле, чем в других маркетах.

Проект реализуется в программы Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

«Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания», - процитировала пресс-служба слова министра промышленности и торговли края Сергея Калитина.

Всего в список социально значимых вошли 24 наименования продуктов. В магазинах они обозначены логотипом «Доступное Приморье» и имеют оранжевый ценник.

Напомним, в начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил ФАС совместно с главами дальневосточных регионов провести мониторинг цен на продукты питания и принять необходимые меры, чтобы избежать их необоснованного повышения.

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