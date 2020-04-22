Медики Дальнего Востока получат дополнительные комплекты индивидуальной защиты

По поручению полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева медики региона получат дополнительные комплекты средств индивидуальной защиты от инфекции. Все необходимые вещи будут переданы Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), первая партия поступит уже в ближайшее время.

«Для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты, включающие стерильный защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки, бахилы. Всего приобретено 100 тысяч таких комплектов», - сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Он добавил, что к программе присоединилось уже 14 компаний-участников.

Разработку и внедрение мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе вице-премьер Юрий Трутнев обсудил с губернаторами. Полпред президента поблагодарил представителей бизнеса за участие в программе помощи Дальнему Востоку в борьбе с COVID-19, и отметил, что для ее реализации планируется привлечь более одного миллиарда рублей из внебюджетных источников.