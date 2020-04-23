2020-04-23T12:28:53+03:00
Общество

Кость в горле стояла неделю: врачи Находки спасли пациента с уникальной проблемой

Действия врачей были настолько верными и ювелирными, что операцию опишут в научном журнале
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Врачи Находки спасли пациента с уникальной проблемойВрачи Находки спасли пациента с уникальной проблемойФото: Олег ЗОЛОТО
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Врачи Находки провели уникальную операцию по спасению пациента, неудачно проглотившего трехсантиметровую рыбную кость. Последняя провела в мягких тканях шеи неделю, прежде чем мужчина обратился за помощью к специалистам. За столько дней инородное тело успело опуститься ниже глотки и хорошенько так затаится между щитовидной железой и трахеей. Самое удивительное здесь - пациент даже не догадывался в чем его недуг. Глушил невыносимую боль в горле антибиотиками, которые сам же себе и назначал.

Врачи причину недомогания тоже определили не сразу. Но после того, как показатели крови ничего подозрительного не дали, так же, как и эндоскопический осмотр, было решено воспользоваться дополнительной диагностикой - МРТ и рентгеноскопии.

- За мою практику это первый такой случай. Обычно проглоченные кости мы удаляем через ротоглотку. Но здесь кость застряла в мягких тканях шеи, за время нахождения в организме она вызвала гнойное воспаление. Более того – абсцесс, в котором мы обнаружили инородное тело, образовался на так называемом сонном треугольнике, где проходят крупные артерии и вены. Все это могло привести к самым печальным последствиям, – объясняет заведующая оториноларингологическим отделением Валерия Ремизова.

Для того чтобы определить - как безопаснее всего удалить кость, врачи Находки созвали консилиум. Консультировались с коллегами из клиник со всего края, однако специалистов, которые сталкивались с подобными случаями было немного. Но медлить было нельзя - врачи решили «идти» через шею.

Действия врачей ювелирными, что операцию опишут в научном журнале. Фото: Юлия Щетинюк, Находкинская горбольница

Действия врачей ювелирными, что операцию опишут в научном журнале. Фото: Юлия Щетинюк, Находкинская горбольница

А теперь представьте. Кость находилась в трех миллиметрах от общей сонной артерии.

- Чтобы не повредить жизненно-важные структуры, действовать нужно было ювелирно, - объясняет Александр Кульков, сосудистый хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. - Была задействована левая доля щитовидной железы. Нам удалось выделить область абсцесса от сосудистого нервного пучка, не повредив ни одного сосуда.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, скоро его выпишут. Случай и операция были настолько исключительными, что врачи Находкинской городской больницы опишут ее в научном журнале. Их опытом в случае необходимости смогут перенять другие коллеги.

Приморские супергерои: сосудистый хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков, торакальный хирург Сергей Ляшко и лор-врач Валерия Ремизова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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