2020-04-24T05:10:16+03:00
Общество

Олег Кожемяко хочет разрешить приморцам прогулки, но в определенное для этого время

Но необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и стараться близко не контактировать с окружающими
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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При прогулках нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Фото: правительство ПриморьяПри прогулках нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Фото: правительство Приморья
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Олег Кожемяко в своем официальном аккаунте инстаграм рассказал подписчикам о том, что власти хотят смягчить режим самоизоляции в Приморье, а именно - разрешить гражданам прогулки на свежем воздухе. Правда, не тогда, когда того пожелает душа, а в определённое для этого время.

- Решим самоизоляции вынуждает многих добросовестных людей оставаться дома. Я понимаю, что это тяжело и морально, и физически. Мы в оперативном штабе вчера посоветовались с нашими врачами из инфекционных отделений, кто сегодня принимает больных, кто знает эту проблематику, возможны ли прогулки в установленные часы? И все они нам высказали такое мнение, что да, такие прогулки даже полезны для людей. Ведь они могу выйти с детьми, позаниматься спортом, подышать чистым воздухом. Конечно, время для этого должно быть ограничено, допустим, утром до 10 часов, а вечером - с 18 до 20 часов.

При этом губернатор подчеркивает, что необходимо будет также при прогулках соблюдать социальную дистанцию, и стараться не контактировать с окружающими.

Кроме того, глава региона также поднял вопрос об открытии навигации во Владивостоке.

- Наш город прибрежный, морской, поэтому у многих есть средства малой навигации: катера, лодки. Кто-то любит рыбачить, кто-то просто любит отдохнуть на море. Мы также сейчас в оперативном штабе раздумываем - как нам решить вопрос с открытием навигации? Нам хотелось бы послушать ваше мнение: насколько это важно и нужно.

Оставить свои пожелания можно в инстаграме у губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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