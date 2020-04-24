2020-04-24T08:56:47+03:00
Общество

Плюс 35 за сутки. Число заболевших COVID-19 достигло в Приморье 220 человек

Треть выявленных за последние сутки привезла коронавирус из Москвы
Сергей БАЛАНОВ
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Приморье борется с коронавирусомПриморье борется с коронавирусомФото: Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье за последние сутки выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 10 человек недавно вернулись из Москвы, остальные заболевшие - это граждане, которые контактировали с другими заболевшими.

Таким образом, по информации территориального управления Роспотребнадзора Приморского края, с начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтвержденным результатом на COVID-19 достигло в Приморье 220 человек. Из них 23 человека уже выздоровели и покинули госпиталь. Двое погибли.

- Продолжается выявление контактных в групповом очаге, который был зарегистрирован на этой неделе в «тысячекоечной» больнице. Отмечены случаи семейного заражения и случаи завоза инфекции от граждан, вернувшихся из Москвы, – сообщили в ведомстве.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморья, в последнее время в крае увеличилось число пациентов, которые практически бессимптомно переносят заболевание.

- Среди пациентов госпиталя, которые переносят течение болезни в легкой форме, немало тех, кто отмечал у себя исключительно незначительное повышение температуры, а кто-то только кашель, – пояснили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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