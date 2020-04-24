Такая вот химия: на Сахалине в одной из школ во время дистанционного урока показали порно

В школе Южно-Сахалинска во время дистанционного урока кто-то из учеников включил порно, информацию об этом обнародовали в местных социальных сетях. Делом заинтересовался Следственный комитет города. На сегодняшний день, 24 апреля, правоохранители проводят расследование и вычисляют виновника.

Ликбез в мир взрослых

Это был дистанционный урок химии у 10Б. Все шло, так сказать, по ГОСТу: учитель что-то объяснял, ученики что-то записывали (ну, либо делали вид, что записывают). В общем, ничего не предвещало беды.

- На середине урока у учительницы произошел какой-то форс-мажор, и она начала разбираться. Занятие приостановилось. И вот в этот момент кто-то и включил видео, - рассказывает «КП» источник.

Преподавательница происходящее заметила не сразу, но, когда увидела, мягко говоря, рассердилась.

- Выключите! Это кто-то из вас поставил? - восклицала женщина, тщетно пытавшаяся отключить трансляцию.

Поднялся шум: кто-то во весь голос хохотал, кто-то матерился, кто-то просил выключить.

Когда же наконец с роликом удалось справиться, урок был провален. Возмущенная преподавательница позвонила классному руководителю 10Б и нажаловалась на воспитанников. Дальше дело вроде как забыли, даже директора тревожить не стали.

Но недавно в интернете всплыло видео того пикантного урока.

- Я сам не понимаю откуда оно появилось, - рассказывает ученик. - Никто из нас не знает, кто выложил это видео и зачем. У меня и у друзей его нет.

Кто виноват - не разберешь

Всего в 10Б числится 28 человек, но, по словам подростков, на дистанционном уроке участников было на порядок меньше. Занятие проходило в программе Zoom. В ней довольно непросто определить личность присутствующих, если только они сами того не желают. Учитель химии, как и большинство учеников класса, понятия не имеет, кто был тем «весельчаком». Некоторые, может быть, конечно, и знают, но по крайней мере корреспонденту не выдают.

Зато наверняка выдадут правоохранителям. Сразу после сообщений в соцсетях и СМИ, делом заинтересовался СУ СК по Южно-Сахалинску. Специалисты организовали проверку, и, собственно, вопиющий факт подтвердился.

- Был прерван учебный процесс, дистанционно проводимый учителем. Неустановленное лицо во время онлайн-урока вывело на экраны учеников материалы порнографического характера. На данный момент мы устанавливаем причастных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали представители ведомства.

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