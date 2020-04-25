2020-04-25T10:55:42+03:00
Общество

Музыканты Владивостока исполнили свои хиты в онлайн-марафоне "Музыка против коронавируса"

Для слушателей радио и зрителей видеотрансляции свои песни исполнил Иван ПанфиLove, ЛюSEA, Владимир Цветков, группа SИLA и группа Ураган
Алексей САМУСЬКОВ
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В онлайн-марафоне "музыка против коронавируса" выступили известные приморские исполнители и музыканты.В онлайн-марафоне "музыка против коронавируса" выступили известные приморские исполнители и музыканты.
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В пятницу, 24 апреля, радио "Комсомольская правда" при поддержке ЖК "ФРЕГАТ-2" порадовало всех приморцев, подарив им три часа живой музыки.

Онлайн-марафон стартовал в 19:00, ведущие из студии радио "Комсомольская правда" были на постоянной связи с нашей концертной площадкой, размещенной на сцене популярного караоке-клуба. Концерт транслировался как на волнах радио 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, так и в наших социальных сетях. Запись концерта вы можете посмотреть в нашем YouTube канале, в Инстаграм аккаунте и в наших группах в Facebook, Одноклассники и Вконтакте.

Музыка против коронавируса.

Первым слушателей радио и зрителей видеотрансляции поприветствовал Иван Панфилов. Музыкант исполнил как новые песни из своего репертуара, так и полюбившиеся всем хиты "Молодость" и "Море Воды".

Иван Панфилов исполняет свои хиты.

Иван Панфилов исполняет свои хиты.

- Я хочу пожелать всему Приморью в это непростое время терпения, терпения и только терпения. Не унывайте, все будет хорошо, - сказал после выступления Иван Панфилов.

Иван Панфилов пожелал всем зрителям и слушателям терпения.

Иван Панфилов пожелал всем зрителям и слушателям терпения.

Следующим эфстафету в онлайн марафоне принял музыкант и шоумэн Владимир Цветков. Он исполнил песню "Море" и пожелал зрителям и слушателям море счастья, море позитива и позитивного настроения. Во время концерта Владимир также исполнил свою самую известную песню "Город волн и ветров", а также представил совершенно новую песню.

Владимир Цветков во время онлайн-марафона представил свою новую песню "Владивосток"

Владимир Цветков во время онлайн-марафона представил свою новую песню "Владивосток"

- Эта песня появилась буквально месяц назад, это мой дуэт с композитором и исполнителем Игорем Слуцким. Песня называется "Владивосток", я сейчас волнуюсь, даже слова начала песни успел забыть, но благо было время, освежил память.

Не обошлось и без самой знаменитой песни Владимира Цветкова "Город волн и ветров"

Не обошлось и без самой знаменитой песни Владимира Цветкова "Город волн и ветров"

Владимир признался, что во время самоизоляции он пересмотрел много фильмов и сериалов, которые он давно собирался посмотреть. Впрочем, он не единственный артист, который во время карантина позволяет себе вольности в расписании. Певица Люся Алексеенко - ЛюSEA призналась, что стала спать больше обычного, ну а чтобы не терять мастерства увлеклась мобильным караоке.

Певица ЛюSEA рассказала, как занимается домашним фитнесом во время самоизоляции.

Певица ЛюSEA рассказала, как занимается домашним фитнесом во время самоизоляции.

- Хоть я и стала спать больше, никто не отменяет физических нагрузок. Дома есть коврик, есть гантельки. А даже если у кого и нет дома элементарного спортивного инвентаря, есть свой пресс и руки, можно отжиматься, качать пресс, приседать. Взял бутылку с водой, кастрюлю с борщем и начинаешь приседать.

Люся Алексеенко исполнила песни на русском и английском.

Люся Алексеенко исполнила песни на русском и английском.

ЛюSEA исполнила песни "Горький шоколад", "Follow", "Такая любовь", "Lovely Game" и "На одной волне".

Следующим исполнителем стал Степан Гапонов, солист группы "Ураган". Он пришел на нашу площадку один, ибо все остальные музыканты находятся на самоизоляции. Свое выступление он начал с новой песни "В параллельном", а затем исполнил и остальные композиции из своего репертуара: "Я буду с тобой", "Главные роли", "Не плохая" и "Лед".

Степан Гапонов, солист группы "Ураган" пришел без своих друзей, они на самоизоляции.

Степан Гапонов, солист группы "Ураган" пришел без своих друзей, они на самоизоляции.

Во время выступления Степана зрители видеотрансляции задали ему нескромный вопрос: "А Степан женат?". Впрочем, музыкант не стал прямо отвечать на этот вопрос и пожелал оставить все в тайне.

Степан Гапонов пообщался со зрителями видеотрансляции, ответив на их вопросы.

Степан Гапонов пообщался со зрителями видеотрансляции, ответив на их вопросы.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса" поддержал ЖК "ФРЕГАТ-2". По словам специалиста отдела продаж Оксаны Хорошун, в непростое время нужно сплотиться и вместе пережить эту угрозу.

- Спасибо за хорошее настроение в эту пятницу, ведь именно сейчас нам всем очень нужна хорошая музыка, которая поднимает настроение. Наша компания понимает, насколько важно сейчас каждому оставаться дома и мы решили помочь в организации онлайн-марафона и сделать жителям Владивостока музыкальный подарок. И это не единственная инициатива нашей компании, мы разработали программу покупки квартиры дистанционно, так как понимаем насколько важно соблюдать режим самоизоляции. Теперь все вопросы можно решить дистанционно, что безопасно и комфортно. А также получить скидку 500 рублей с каждого квадратного метра при покупке квартиры в ЖК "ФРЕГАТ-2" онлайн. Если мы будем помогать друг другу, то быстрее переживем этот период и будем радоваться привычной жизни, - говорит Оксана Хорошун.

Радиомарафон поддержал ЖК "ФРЕГАТ-2"

Радиомарафон поддержал ЖК "ФРЕГАТ-2"

Радиомарафон поддержали и ведущие журналисты Приморья. Главный редактор "Дальневосточных ведомостей" Александр Сырцов, редактор "Новой газеты" Андрей Островский и редактор РИА "Восток-медиа" Ольга Ильченко.

Замыкали марафон участники группы SИLA.

Замыкали марафон участники группы SИLA.

Замыкали онлайн-концерт группа SИLA. Музыканты пообещали вновь стать участниками следующего онлайн-марафона радио "Комсомольская правда", который состоится уже через неделю. Мы вновь пригласим на сцену известных музыкантов и исполнетелей Приморья, следите за нашими анонсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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