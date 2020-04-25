Музыканты Владивостока исполнили свои хиты в онлайн-марафоне "Музыка против коронавируса"

В пятницу, 24 апреля, радио "Комсомольская правда" при поддержке ЖК "ФРЕГАТ-2" порадовало всех приморцев, подарив им три часа живой музыки.

Онлайн-марафон стартовал в 19:00, ведущие из студии радио "Комсомольская правда" были на постоянной связи с нашей концертной площадкой, размещенной на сцене популярного караоке-клуба. Концерт транслировался как на волнах радио 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, так и в наших социальных сетях. Запись концерта вы можете посмотреть в нашем YouTube канале, в Инстаграм аккаунте и в наших группах в Facebook, Одноклассники и Вконтакте.

Музыка против коронавируса.

Первым слушателей радио и зрителей видеотрансляции поприветствовал Иван Панфилов. Музыкант исполнил как новые песни из своего репертуара, так и полюбившиеся всем хиты "Молодость" и "Море Воды".

Иван Панфилов исполняет свои хиты.

- Я хочу пожелать всему Приморью в это непростое время терпения, терпения и только терпения. Не унывайте, все будет хорошо, - сказал после выступления Иван Панфилов.

Иван Панфилов пожелал всем зрителям и слушателям терпения.

Следующим эфстафету в онлайн марафоне принял музыкант и шоумэн Владимир Цветков. Он исполнил песню "Море" и пожелал зрителям и слушателям море счастья, море позитива и позитивного настроения. Во время концерта Владимир также исполнил свою самую известную песню "Город волн и ветров", а также представил совершенно новую песню.

Владимир Цветков во время онлайн-марафона представил свою новую песню "Владивосток"

- Эта песня появилась буквально месяц назад, это мой дуэт с композитором и исполнителем Игорем Слуцким. Песня называется "Владивосток", я сейчас волнуюсь, даже слова начала песни успел забыть, но благо было время, освежил память.

Не обошлось и без самой знаменитой песни Владимира Цветкова "Город волн и ветров"

Владимир признался, что во время самоизоляции он пересмотрел много фильмов и сериалов, которые он давно собирался посмотреть. Впрочем, он не единственный артист, который во время карантина позволяет себе вольности в расписании. Певица Люся Алексеенко - ЛюSEA призналась, что стала спать больше обычного, ну а чтобы не терять мастерства увлеклась мобильным караоке.

Певица ЛюSEA рассказала, как занимается домашним фитнесом во время самоизоляции.

- Хоть я и стала спать больше, никто не отменяет физических нагрузок. Дома есть коврик, есть гантельки. А даже если у кого и нет дома элементарного спортивного инвентаря, есть свой пресс и руки, можно отжиматься, качать пресс, приседать. Взял бутылку с водой, кастрюлю с борщем и начинаешь приседать.

Люся Алексеенко исполнила песни на русском и английском.

ЛюSEA исполнила песни "Горький шоколад", "Follow", "Такая любовь", "Lovely Game" и "На одной волне".

Следующим исполнителем стал Степан Гапонов, солист группы "Ураган". Он пришел на нашу площадку один, ибо все остальные музыканты находятся на самоизоляции. Свое выступление он начал с новой песни "В параллельном", а затем исполнил и остальные композиции из своего репертуара: "Я буду с тобой", "Главные роли", "Не плохая" и "Лед".

Степан Гапонов, солист группы "Ураган" пришел без своих друзей, они на самоизоляции.

Во время выступления Степана зрители видеотрансляции задали ему нескромный вопрос: "А Степан женат?". Впрочем, музыкант не стал прямо отвечать на этот вопрос и пожелал оставить все в тайне.

Степан Гапонов пообщался со зрителями видеотрансляции, ответив на их вопросы.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса" поддержал ЖК "ФРЕГАТ-2". По словам специалиста отдела продаж Оксаны Хорошун, в непростое время нужно сплотиться и вместе пережить эту угрозу.

- Спасибо за хорошее настроение в эту пятницу, ведь именно сейчас нам всем очень нужна хорошая музыка, которая поднимает настроение. Наша компания понимает, насколько важно сейчас каждому оставаться дома и мы решили помочь в организации онлайн-марафона и сделать жителям Владивостока музыкальный подарок. И это не единственная инициатива нашей компании, мы разработали программу покупки квартиры дистанционно, так как понимаем насколько важно соблюдать режим самоизоляции. Теперь все вопросы можно решить дистанционно, что безопасно и комфортно. А также получить скидку 500 рублей с каждого квадратного метра при покупке квартиры в ЖК "ФРЕГАТ-2" онлайн. Если мы будем помогать друг другу, то быстрее переживем этот период и будем радоваться привычной жизни, - говорит Оксана Хорошун.

Радиомарафон поддержал ЖК "ФРЕГАТ-2"

Радиомарафон поддержали и ведущие журналисты Приморья. Главный редактор "Дальневосточных ведомостей" Александр Сырцов, редактор "Новой газеты" Андрей Островский и редактор РИА "Восток-медиа" Ольга Ильченко.

Замыкали марафон участники группы SИLA.

Замыкали онлайн-концерт группа SИLA. Музыканты пообещали вновь стать участниками следующего онлайн-марафона радио "Комсомольская правда", который состоится уже через неделю. Мы вновь пригласим на сцену известных музыкантов и исполнетелей Приморья, следите за нашими анонсами.