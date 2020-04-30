И контейнеров третий этаж: каким будет главный пляж Владивостока

Во Владивостоке в самом разгаре ремонт и реконструкция территории пляжа "Юбилейный". Рабочие демонтируют старые объекты и облагораживают территорию. Когда ждать завершения ремонтных работ и что интересного появится на "Юбилейном" к 160-летию Владивостока, рассказал "Комсомольской правде" арендатор пляжа Илья Шадрин.

Разбирают те постройки, которые не вписываются в новый дизайн-проект территории пляжа. Какие-то помещения придется полностью убрать, другим же придадут новый облик для единообразия.

Работа в самом разгаре, повсюду стройматериалы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Работы ведутся в штатном режиме, основной фронт по ремонту береговой линии будет закончен ко Дню города. Параллельно мы реконструируем знаменитый пирс - баржу, но с этим объектом сложнее. Частично сделаем его в этом году, но полностью закончим уже в следующем, - отмечает Илья Шадрин.

Строители разбирают легендарную баржу, на ее месте появится арт-объектФото: Алексей САМУСЬКОВ

Причина проста - деньги, которых и так немного, а еще пандемия коронавируса заставляет вносить коррективы в смету, из-за чего фасадные работы по превращению пирса в символ города перенесены на 2021 год. Кстати, в дизайне обновленного пирса проглядываются знакомые черты - ванты мостов, ставших визитной карточкой Владивостока. Неслучайно именно этот проект выбрала общественность во время голосования в интернете.

Илья Шадрин говорит, что ремонт и реконструкция объектов пляжа происходит исключительно за счет арендатора.

У гостиничного комплекса появится третий этаж, арендодатель планирует задействовать его под детские секции. Фото: дизайн-проект обновленного пляжа "Юбилейный".

- Да, мы арендуем эту территорию, платим большие деньги, а сам пляж взяли в ужасном состоянии. И на свои собственные оборотные средства мы эту территорию развиваем и ремонтируем. По факту, в полную силу пляж работает всего 4 месяца в году, зарабатывать удается не так уж и много. Последние пять лет частично проводили ремонт, ну а теперь настало время полноценной реконструкции, - говорит Илья Шадрин.

Пирс-баржу в этом году не успеют реконструировать, не хватит денег.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Территория пляжа "Юбилейный" больше 15 лет находится в частной собственности. Владеет этой территорией ООО "Влад-Орион". До 2014 года прежний арендатор фактически не заботился о состоянии территории, но исправно брал с жителей деньги за проход. Пляж при этом был в удручающем состоянии, пирсы разрушались, деревянные переодевалки клуба "Морж" прогнили и стали небезопасными.

Как только у территории появился новый, арендатор началось постепенное благоустройство. Здесь появилась прогулочная зона, арт-объекты, новые кафе, аллея стритфуда и даже спортивный центр из контейнеров. В этом импровизированном здании расположился клуб зимнего плавания "Косатка-ДВ", но большая его часть была выделена, как считается, под гостиничные номера для туристов.

Правда, эта постройка из контейнеров вызвала немало критики среди урбанистов Владивостока и простых жителей. А предпринимателям пришлось судиться за нее с городской администрацией.

И все же благоусройство одного из центральных пляжей Владивостока в 2016 году стало важным событием. "Юбиленый" на несколько сезонов стал, пожалуй, главным общественным пространством города, где каждое лето огромное количество людей, в том числе и туристов, стали проводить свободное время.

Благоустройство территории все же оставалось неидеальным, но вот пришло время исправлять недостатки.

Здесь появятся полноценные зоны для отдыха и пеших прогулок. Фото: дизайн-проект обновленного пляжа "Юбилейный".

Был разработан дизайн-проект, который прошел стадию общественного обсуждения. Общественность внесла свои предложения, проект был доработан и вот настало время для второго этапа благоустройства пляжа "Юбилейный". Кстати, за новый облик голосовали горожане в официальном инстаграм аккаунте городской администрации.

adm_vlc Голосование по выбору проекта благоустройства Юбилейного пляжа

Итак, что именно появится на обновленной территории пляжа "Юбилейный"?

В этом году планируется полноценный ремонт береговой линии пляжа и обустройство ее несколькими зонами. Это будут зоны пляжного отдыха, зона для прогулок, зона зеленых насаждений. Большая зонирующая клумба отделит пешеходную тропу от пляжной зоны. На клумбе высадят разные цветы и кустарники, отражающие приморскую растительность.

Арендатор обещает, что закончит ремонт береговой части ко Дню города.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Все сооружения на пляже, в том числе и тот самый пирс-баржу, мы приведем к единому дизайну в соответствии с проектом, который ранее вынесли на суд общественности. Все пожелания мы учли и пришли к итоговому проектному решению по всей территории пляжа, - добавил Илья Шадрин

Рабочие разбирают конструкции, которые не вписываются в новый дизайн.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Изменения коснутся и гостиничного-спортивного комплекса, расположенного на территории пляжа. В частности, планируется надстройка третьего этажа, где, по замыслу арендатора, будут проходить спортивные занятия для детей и подростков.

У гостиничного комплекса появится третий этаж.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- То, что есть сейчас, это черновой вариант, это начало. В планах у нас надстроить еще один этаж и полностью завершить внешнюю отделку комплекса, чтобы проект получился таким, каким он и должен был быть. Задумку мы до конца реализуем, чтобы у людей не было мнения, что мы ... из контейнеров построили. Это будет симпатичное сооружение, которое еще и несет спортивную функцию. В этом здании уже сейчас расположен клуб зимнего плавания, а третий этаж отведем под детские спортивные секции. Соответственно за счет гостиничных номеров мы планируем хоть как-то пополнять оборотные средства и производить дальнейший ремонт и благоустройство территории, - заявил Илья Шадрин.

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