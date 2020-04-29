Приморцам запретили на самоизоляции сверлить после семи вечера

Многие приморцы восприняли самоизоляцию как повод для ремонта в квартирах. Дело, конечно, хорошее. Вот только частенько работы мешают спокойно работать, да дистанционно учиться соседям. А так как сидеть дома, вероятно, придется еще как минимум до 11 мая, то краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 27 апреля определил время, в которое шуметь, перекраивая квартиру, позволительно.

Итак, собственники и арендаторы жилья могут проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, с 10:00 и до 13:00. Затем им необходимо обязательно прерваться на два часа тишины. Вторая часть работ может проводиться с 15:00 и до 19:00. В остальное время сверлить, да колотить - запрещено.

Напомним, до этого постановления делать ремонт в квартирах, согласно краевому закону о тишине, можно было с 09:00 и до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 21:00 в выходные и праздники. С перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00. В новостройках до одного года перерыв не действует.