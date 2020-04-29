2020-04-29T07:51:35+03:00
Общество

Мужчина из Владивостока прыгнул в ледяное море, чтобы спасти незнакомую девушку

Она вместе с друзьями забралась на скалу, чтобы пофотографироваться
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Мужчина из Владивостока прыгнул в ледяное море, чтобы спасти незнакомую девушкуМужчина из Владивостока прыгнул в ледяное море, чтобы спасти незнакомую девушкуФото: Сергей БАЛАНОВ
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В прошедшее воскресенье, 26 апреля, во Владивостоке произошло ЧП. Парень и две девушки забрались на вершину скалы Диван, чтобы «пофоткаться». Фотосессия долго не продлилась, гостей практически сразу накрыло гигантской морской волной. Молодой человек при ударе сумел удержаться на поверхности, а вот дамам повезло гораздо меньше: обеих утянуло в море.

Практически единственными свидетелями происшествия стала молодая семья - муж и жена с ребенком. Вот что рассказывает Александра, очевидец.

- Как только ребята оказались на скале, море начало бушевать. Поднялись очень высокие волны, первой же волной их и смыло.Только парень удержался. Я сразу же вызвала скорую, позвонила в МЧС. А мой муж побежал туда, к ним. Вокруг была настоящая паника, все кричали, девчонок начало затягивать на глубину. Муж пытался забежать в море, но вода была настолько ледяной, что плыть было невозможно, - делится девушка.

Помощь все-таки подоспела. По чистой случайности, в момент трагедии с сопки начала спускаться супружеская пара. На вид, как говорит Александра, обоим было слегка за 50 лет.

- Мужчина как только увидел, сразу понял происходящее, подбежал к морю. Стал кричать девушке, которая была ближе к берегу - куда ей нужно плыть. Он, видимо, знал, какое там дно, поэтому и подсказывал: «Плыви вправо, ты так сможешь выйти». У нее получилось выбраться. Затем мужчина побежал ко второй девушке, тоже ей кричал, но она в какой-то момент перестала реагировать. Мы поняли, что ей совсем плохо. Ну, возможно, она там сознание даже потеряла. Тогда мужчина разделся и побежал в воду.

Пока спасение на воде продолжалось, Александра с мужем занялись здоровьем первой девушки: посадили в машину и укрыли пледом. В этот момент и приехали спасатели МЧС.

- Когда приехала служба, мужчина уже почти вытащил вторую девушку к берегу. Она была уже фиолетовой. На земле ее обмотали фольгой какой-то специальной. Скорая помощь очень долго добиралась. Девушку даже погрузили в машину МЧС, чтобы вывезти поближе к хорошей дороге. Машина медиков могла не проехать к тому месту, где мы все находились.

О самом герое практически ничего неизвестно. К сожалению, ни его имени, ни контакта Александра с мужем не узнали, но за спасение девушек поблагодарили от всей души.

- Страшно представить, что было бы, если б он не помог... Мужчина, возможно, сам профессиональный спасатель или, быть может, пловец. Его жена сказала, что он хорошо плавает. И, как уже говорила, было видно, что мужчина знает эти места - осознанно говорил, куда плыть, подготовка тоже у него была. Но, наверное, он не моржует, потому что когда мужчина вышел из воды, лег на землю и лежал в шоковом состоянии. Ему было очень плохо. Жена подбежала, конечно, но ни у кого даже полотенца не было, чтобы обтереть.

Неизвестный герой, если вдруг вы читаете это, отзовитесь. Мы бы хотели с гордостью написать ваше имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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