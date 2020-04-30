Приморские артисты всегда рядом со зрителями

Опасный вирус не лишил приморцев культурной жизни. Просто она перешла в виртуальную реальность. Конечно, компьютер не способен передать магию сцены. Но зато появились новые формы работы, которые позволяют каждому почувствовать себя причастным к творческой жизни края. И не только в качестве зрителя…

«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ»

Потрясающий проект запустила Приморская краевая филармония. Он называется «Поем с оркестром». Суть в том, что любой житель края может проявить свой музыкальный талант, исполнив один из популярных хитов вместе с солистами эстрадного оркестра. Надо только свой концертный номер из песен из репертуара оркестра записать на видео и выложить на своей странице в Инстаграме

Победителей ждут пригласительные билеты на концерт Эстрадного оркестра, а обладатель Гран-при получит уникальную возможность исполнить любимое произведение в сопровождении целого оркестра на сцене филармонии.

- Наш караоке-проект - для любителей и без возрастных ограничений. В период самоизоляции, когда все находятся дома, у приморцев появилась возможность проявить свои таланты и исполнить любимую песню вместе с Эстрадным оркестром. Это непростая задача, но очень интересная, - рассказала о новом проекте директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

Анна Алеко

Кстати, предполагается учредить две номинации - для детей и для взрослых. Для того чтобы обычная записанная песня стала караоке, специалисты филармонии обработали записи с концертов, наложив на видео тексты песен.

Как рассказала Анна Алеко, в проекте #поемсоркестром приняли участие 26 человек: это взрослые и дети. Активно проявили себя артисты и педагоги заслуженного коллектива Приморского края Образцового музыкального театра «Овация». Среди участников люди разных профессий, есть даже будущий медик, редактор Мариинского театра оперы и балета Приморская сцена, флорист и балерина. Прислала свое видео на конкурс даже жительница города Ичхон из Южной Кореи Мария Пак. Сюрпризом стало видео, пришедшее с Сахалина от Дарьи Крутяковой, бывшего музыканта Тихоокеанского симфонического оркестра. Дарья - флейтистка, но в проекте она демонстрирует свои весьма неплохие вокальные данные, исполнив песню из репертуара Scorpions .

Кстати, “Time, it needs time” - эта песня буквально стала снова хитом. Довольно много участников проекта выбрали именно ее, чтобы заявить о себе как о вокалисте. На втором месте «Опять метель» из репертуара Аллы Пугачевой, песенка из мультфильма «Бременские музыканты» - «Звезды Континентов». И уровень исполнителей весьма высокий.

- Принимают участие ребята, которые достойно могут выступить с эстрадным оркестром «в живую». Лично мне очень понравился на данный момент Тимофей Затолокин с «Песней сыщика». Поэтому дерзайте, мы ищем новые таланты! А они, я уверен, у нас, в Приморском крае, есть. Думаю, что этот проект будет жить и дальше, после самоизоляции. Так что те, кто стесняется прислать ролик сегодня, сделают это завтра, - уверен дирижер Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии Дмитрий Бутенко.

ВИРТУАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Театр молодежи перешел в виртуальную реальность. И ведет активную деятельность в социальных сетях. Уже состоялись online-трансляции спектаклей GROZA 2059 и «Горка», прямые эфиры с режиссерами Александром Дзюба, Павлом Макаровым, Виталием Дьяченко. Еще прошел online-концерт актера Дениса Лашко. В планах показать и другие спектакли, а также проводить прямые эфиры с режиссерами.

- Замечательно прошел показ спектакля «Гроза», зрители оставили множество положительных отзывов и комментариев в наших социальных сетях. Многие зрители скучают по спектаклям и артистам и с нетерпением ждут возвращения в театр, - рассказал директор театра Игорь Селезнев.

Конечно, карантин очень сильно повлиял на работу театра, так как творческий процесс был в самом разгаре. У театра были запланированы две премьеры: «Кошкин дом» (режиссер Л. Василенко), премьера должна была состояться 27, 28 марта, а также спектакль, приуроченный к 75-летию Великой Победы, - «Анна Франк» (режиссер В. Дьяченко, автор А. Волошина), премьера которого была запланирована на 24 и 25 апреля.

- Как только театр возобновит свою работу, мы сразу покажем премьеру спектакля «Кошкин дом» для самого маленького зрителя. К сожалению, театру пришлось приостановить подготовку спектакля «Анна Франк», но режиссер, артисты и цеха с нетерпением ждут возобновления работы. Мы планируем, что это будет наша вторая премьера после возобновления деятельности театров, - обещает Игорь Селезнев.

Игорь Селезнев. Фото: Сергей ТарасовФото: Сергей БАЛАНОВ

«ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ»

Так считает художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий. По его мнению, профессия артиста не предполагает «удаленки». Поэтому академический театр не вышел в виртуальную реальность:

- Все артисты продолжают творческую работу дома. И как только будет отменен режим самоизоляции, мы будем готовы к новым встречам со зрителями. А главным событием будет премьера спектакля «Мастер и Маргарита».

Он отметил важную поддержку Министерства культуры Приморского края. Ведь нет спектаклей - нет и кассы. И то, что артисты получают зарплату, заслуга краевой власти.

Конкретно

Познакомиться с проектом Приморской краевой филармонии и, возможно, принять в нем участие, можно в соцсетях по хештегам: #поемсоркестром #primfi #культураприморья #приморскаякраеваяфилармония

А в это время

Приморские артисты из дома записывают виртуальный концерт для ветеранов к 9 Мая. Они поздравят участников Великой Отечественной войны в День Победы. Музыканты, вокалисты, актеры и чтецы заранее запишут, как исполняют патриотические композиции, песни и стихи у себя дома на камеру. В виртуальном концерте примут участие студенты и преподаватели Приморского краевого колледжа культуры, Приморского краевого колледжа искусств, артисты Приморского академического драматического театра имени Горького, Приморского краевого драматического театра молодежи, Приморского краевого театра кукол, Приморской сцены Мариинского театра, Приморской краевой филармонии, солисты заслуженных творческих коллективов края, а также представители молодежных музыкальных групп Приморья.

В программе - исполнение любимых произведений, традиционно звучащих в День Победы, в числе которых «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли», «Первым делом самолеты», «Синий платочек, «Тучи в голубом», «На безымянной высоте», «Эхо любви», «Вечер на рейде» и другие.