2020-04-29T13:46:52+03:00
Общество

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который едва не погиб от инсульта в заснеженном лесу на Камчатке

Медики на машине скорой помощи не могли добраться до пациента [фото]
Кристина ГРИН
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У мужчины случился инсульт в заснеженном лесу.У мужчины случился инсульт в заснеженном лесу.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Все-таки спасатель – это не столько профессия, сколько жизненное кредо. Яркое тому подтверждение сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда, благодаря которым была сохранена человеческая жизнь. В помощи 29 апреля нуждался мужчина, который находился в заснеженном лесу в районе поселка Нагорный. Там у него случился инсульт. Счет шел на секунды, медлить было нельзя. К счастью, локация регионального отряда находилась неподалеку.

Пробраться к пациенту не могли даже медики скорой помощи. Фото: ДВРПСО МЧС России

Пробраться к пациенту не могли даже медики скорой помощи.Фото: ДВРПСО МЧС России

- Для оказания помощи пострадавшему незамедлительно выехала дежурная смена отряда в составе 4 спасателей на технике повышенной проходимости – это ГАЗ «Вепрь» и снегоход, - рассказал Сергей Марков, спасатель 1 класса Камчатского отряда МЧС России. - Через 15 минут мы были на месте. Туда же прибыли спасатели краевого спасательного отряда и врач «скорой помощи», но автомобиль СМП остался на дороге, проехать к месту нахождения пострадавшего он по большому снегу не мог.

Повезло, что поблизости оказались спасатели. Фото: ДВРПСО МЧС России

Повезло, что поблизости оказались спасатели.Фото: ДВРПСО МЧС России

Как отмечают в пресс-службе ДВРПСО, после того, как мужчину спасли из заснеженного заточения, его укутали в термоодеяло, чтобы не допустить обморожения. Затем пациента на санях снегохода привезли к бригаде медиков. Дальше скорая помощь в срочном порядке госпитализировала его в больницу для дальнейшего лечения.

Сотрудники МЧС доставили пациента врачам на снегоходе. Фото: ДВРПСО МЧС России

Сотрудники МЧС доставили пациента врачам на снегоходе.Фото: ДВРПСО МЧС России

- Надеемся, что благодаря своевременной эвакуации и оказанной помощи, пострадавший быстро оправится от недуга, – отметили очевидцы случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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