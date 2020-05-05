«Будь зайкой». Известный юрист из Владивостока шьет и раздаривает по тысяче игрушек в год

Галина Антонец - известный на всем Дальнем Востоке юрист с внушительным практическим опытом - свыше 20 лет. Последние семь лет работает медиаюристом, знает все о защите репутации, об авторском и информационном правах, о праве на изображение и так далее. Как правило, с утра и до вечера, а часто и до поздней ночи, Галина в работе. Документы, переговоры, рабочие поездки, чтение правовых лекций - только за прошлый год у Галины вышло около сотни перелетов.

К тому же, юрист вот уже много лет замужем, есть дочка. Казалось бы - разве на что-то еще, помимо работы и семьи, может хватать времени? Оказалось, вполне.

- Дело в том, что я очень много времени провожу за компьютером или телефоном. И, естественно, эмоционально сильно устаю, глаза тоже устают, - рассказывает Галина. - Раньше я часто пыталась менять деятельность, отвлекаясь от монитора. Что только не пробовала: выкладывала картины квилингом (метод рисования скрученной бумагой - прим.ред.), рисовала, но все равно было что-то не то. А как-то раз я гуляла по торговому центру и обнаружила, что оказывается сейчас доступно столько товаров для рукоделия! Раньше такого не было. Казалось, можно купить, что угодно: ленты, красивые ткани, нитки, даже набивку. Для меня тогда это стало просто открытием. И вот оттуда у меня все и началось: посмотрела в интернете, как женщины шьют, там же и выкройки взяла. Получился заяц.

После первого зайца, пошел второй, а там и третий. И вот спустя пять лет кого Галина только ни шила: и ежиков, и слонов, и лосей, и елочные игрушки. Вышивала красивые вещи, вроде гобеленов. Часть сама дарила, часть вызывались подарить за нее. Ни за одну игрушку она ни разу себе не брала деньги.

Сшитые лоси пользуются большим спросом в качестве подарка. Фото из личного архива Галины Антоне

- На своеобразном гобелене я могу обшить рисунок - елку, допустим. Игрушки для нее сделать. Получается такое настенное панно очень красивое. Каждый год шью и кому-нибудь дарю. Так, между делом. Из фетра я часто делаю работы. Когда дочь еще маленькая была, мы на ее день рождения каждый раз делали интересные пригласительные - зайцев. Под мышку им вкладывали конвертик с запиской, где будет день рождения. В последние годы я активно шью медведей. Ну, иногда сердечки декоративные. Их можно на елку вешать, на лампу, еще куда-то. А медведей у меня за последние года три в год по тысяче получается - это точно. Все их дарю. Отвожу в детские дома, в дома престарелых, еще куда-то. Опять же, не я лично. Находятся люди, которые говорят: «Мы раздадим».

Сейчас один мишка у Галины получается буквально за полчаса. Как рассказывает сама мастерица, она настолько приноровилась шить медвежат, что уже, наверное, смогла бы и с закрытыми глазами их сделать.

Среди всех сшитых игрушек есть и самые любимые. Это лисята, выкройку для которых некогда Галина придумала сама.

Мастерица сама придумала выкройку для Лиса. Фото из личного архива

- Как-то я посмотрела с ребенком мультик «Маленький принц», и мне очень захотелось сшить Лиса оттуда. Я просто села и придумала выкройку. Это стало моей самой первой выкройкой. Сделала Лиса очень легко за один вечер. Получился классным таким с глазами пуговицами. Он у меня стал Лис-путешественник, так как я много летаю по работе, по Дальнему Востоку, в Москву. Беру его путешествовать со мной. Он и за границей был: в трех странах. Где только не был, начиная от Страсбурга и заканчивая Сахалином. Вот. И если остальных игрушек я шила много, то лисы у меня штучные. Их я шью только людям, которым они реально нужны. Потому что это прям моя-моя игрушка. И мне вот было бы очень жалко, если бы я ее сшила, а человеку она была бы не нужна, и она бы потом валялась. Какая-то такая у меня мистика - я немного оживляю своих лисов. За все годы я сшила их пять. И я знаю, что люди, которым я их сшила, относятся к ним с теплотой. Для них эта игрушка имеет определенное сакральное значение. Они там с ними или путешествуют или разговаривают. Как полноценный член семьи. Такая вот шиза у меня. Но человек, которому нужен лис, действительно должен это подтвердить.

Галина часто берет Лиса с собой в поездки. Фото из личного архива

Фотографии готовых работ Галина часто выставляет в социальные сети. Так, многие люди, заинтересовавшись, захотели сами попробовать шить игрушки.

- Несколько раз собирались девочками и шили вот медвежат. Потом их отдавали на благотворительность. Продавали, перечисляли деньги на благотворительность. Деткам тоже просто так раздавали. Такие вот добрые мишки. Вообще людям всем хочется как-то помочь, но не у всех получается это делать деньгами. Или помимо денег хочется еще как-то помочь.

На одного мишку уходит полчаса работы. Фото из личного архива Галины Антонец

Как говорит сама мастерица, с директором благотворительного фонда для онкобольных детей «Сохрани жизнь» Светланой Горковенко у них получился просто замечательный тандем.

- Недавно вот зайцев шили, штук 50, а потом раздавали за подписку и отчисления в благотворительный фонд. Очень хорошее мероприятие. Девиз, кстати, был «Будь зайкой, подпишись на нас».

Галина занимается шитьем игрушек уже около пяти лет. Фото из личного архива

На вопрос, как она все успевает, Галина отвечает, что времени на самом деле много, просто каждый заполняет его чем-то своим. Она вот игрушки шьет.

- Я поняла, что во время шитья я отвлекаюсь. Ведь мы все абсолютно из-за чего-то переживаем, у нас много мыслей в голове. И иногда так хочется от них избавиться. Мне пошив помогает не то что даже успокоиться, а прийти в какое-то идеальное равновесие, когда ты ни о чем не думаешь - просто шьешь. И я же много летаю и вот в ожидании самолета или в самолете могу вышивать. Лететь 8 часов - чем еще заняться?

На самоизоляции шить больше Галина не стала. Говорит, что все как и прежде. В будние дни, бывает, даже больше «шьется».

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