Радиомарафон "Музыка против коронавируса": музыканты Владивостока во второй раз исполнили свои хиты в режиме онлайн

Режим самоизоляции во Владивостоке продолжается, а вместе с ним продолжается и радиомарафон "Музыка против коронавируса", который организует радио "Комсомольская правда" при поддержке ЖК "ФРЕГАТ-2" и ПАО "Ростелеком". На этот раз музыканты подарили три часа живой музыки своим фанатам, выступив на сцене легендарного джаз&рок клуба Zabriskie Point.

Михаил Коган и группа SИLA

По итогам первого онлайн марафона многие пользователи социальных сетей высказали просьбу, чтобы во время следующего концерта прозвучало побольше песен группы SИLA. Музыканты согласились и подарили незабываемое выступление всем своим фанатам, порадовав их любимыми композициями.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

- Мы очень надеемся, что самоизоляция закончится очень быстро и мы вновь сможем радовать наших слушателей на концертах. Ну а пока оставайтесь дома и слушайте нашу музыку на радио "Комсомольская правда".

Слушатели радио "Комсомольская правда" попросили больше времени дать группе SИLA для их мощного выступления

В радиомарафоне вновь принял участие солист группы Ураган Степан Гапонов. Он рассказал, почему группа называется именно "Ураган". Кстати, несмотря на то, что группа в основном исполняет кавер-версии знаменитых песен, есть за их авторством и много собственных музыкальных произведений. Именно их можно услышать в нашем радиомарафоне и на некоторых выступлениях коллектива.

Солист группы Ураган Степан Гапонов вновь вышел на сцену без своих коллег, они на самоизоляции

- Мне снова приходится отдуваться за весь коллектив, все же сидят на самоизоляции. Очень надеемся, что сразу после того, как мы вернемся к обычной жизни, мы всех пригласим на наш концерт, - говорит Степан Гапонов.

Во время концерта Михаил рассказал, почему группа называется "Ураган"

Кстати, в режиме самоизоляции многие компании продолжают свою работу, в том числе и те, кто обеспечивает бесперебойную подачу сигнала интернет соединения в дома и мобильные телефоны, чтобы наша самоизоляция проходила легко и комфортно. Сотрудники ПАО "Ростелеком" помогают нам общаться с родными и близкими на расстоянии, обеспечивая высокоскоростной доступ к интернету и качественную мобильную связь.

- Мы поддерживаем всех приморцев в столь непростое время и делаем все для того, чтобы нашим клиентам было нескучно на самоизоляции, и чтобы можно было работать из дома с комфортом. Мы предоставили всем нашим абонентам бесплатный доступ к коллекции образовательного и образовательного контента, увеличили скорость интернета до максимума и предоставили доступ к сервисам "Ростелеком-книге" и "Ростелеком-лицей". Наши специалисты техслужбы работают круглосуточно, несмотря на самоизоляцию, а при необходимости выезда на место они соблюдают все меры необходимой защиты. Мы желаем всем жителям Приморья в первую очередь здоровья. Проводите это нелегкое время дома, а мы постараемся сделать так, чтобы все наши услуги работали бесперебойно и скрашивали ваше времяпрепровождение,- говорит Евгений Павлов, тренер отдела продаж ПАО "Ростелеком".

Несравненная певица ЛюSEA снова радует слушателей своими хитами

Второй концерт радиомарафона "Музыка против коронавируса" не обошелся без прекрасных дам. Для всех слушателей радио "Комсомольская правда" певица ЛюSEA вновь вышла на сцену и исполнила свои хиты.

- Спасибо вам, что дарител людям возможность наслаждаться музыкой, а артистам - возможность эту музыку исполнять. Я очень надеюсь, что мы вновь встретимся и мы снова порадуем всех слушателей качественным звуком и идеальной видеокартинкой.

Жилой комплекс "ФРЕГАТ-2" поддержал уже наш второй концерт, онлайн марафона.

- Мы поздравляем всех с первомайским праздниками! Желаем, всем крепкого здоровья и как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни. А пока мы живём и работаем в режиме самоизоляции наша компания разработала для жителей Владивостока программу дистанционного выбора и покупки квартиры в ЖК "Фрегат-2". Берегите себя и своих близких!

Музыкальный сюрприз для слушателей концерта - выступление саксофониста Михаила RADO и DJ Solncev

Кстати, звуковое сопровождение,организацию онлайн-трансляции и съемки концерта вот уже второй раз отвечает компания VladZvuk, за что весь коллектив "Комсомольской правды" выражает им огромную благодарность. Ну и конечно же, какой концерт без концертной площадки - сегодня это заслуга легендарного джаз&рок клуба Zabriskie Point.

В завершении радиомарафона "Музыка против коронавируса" мы приготовили всем слушателям необычный сюрприз. Не так давно во всем мире отмечался всемирный день джаза. Мы не могли обойти это событие стороной и решили разнообразить наш концерт, добавив в него немного живого саксофона. Целый час отборных музыкальных композиций, искусно замиксованных DJ Solncev и неповторимое звучание саксофона в исполнении Михаила RADO.

Музыканты порадовали слушателей необычным смешением рока, джаза и современной электроники

- Мы рады, что нас пригласили и рады дарить свое твочество людям. Слушайте хорошую музыку, оставайтесь дома и, самое главное, не болейте, - поделились музыканты.

Напомним, в следующую пятницу, 8 мая, мы проведем еще один концерт в рамках радиомарафона "Музыка против коронавируса" и пригласим на сцену известных музыкантов и исполнителей Приморья, следите за нашими анонсами.