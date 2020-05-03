Дальний Восток получил от ФДРВ первую партию средств защиты для медиков

Забайкальский край получил первую дополнительную партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников, работающих в условиях пандемии коронавируса. Деньги на их покупку были выделены Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с крупными компаниями, которые реализуют инвестиционные проекты в Дальневосточном федеральном округе.

Согласно данным пресс-службы аппарата полпреда в ДФО, средства индивидуальной защиты поступили в Забайкалье в пятницу, 1 мая. Всего было поставлено 15,4 тысячи дополнительных комплектов. До конца месяца Дальний Восток получит еще 20,6 тысячи респираторов, 13,7 тысячи защитных очков и 30,7 тысячи пар перчаток.

По поручению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на эти цели в условиях пандемии из внебюджетных источников был выделен один миллиард рублей. К настоящему моменту уже дополнительно приобретено 100 тысяч защитных костюмов и 200 тысяч респираторов.

Кроме того, пять дальневосточных регионов получат от ФРДВ и крупных компаний - к программе уже присоединить более 20 организаций - прямую финансовую помощь. На эти цели будет направлено 300 миллионов рублей. Из них 100 млн рублей уже поступили в Забайкалье.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в конце марта принял решение о мерах по недопущению дефицита средств индивидуальной защиты в условиях пандемии. Так, например, было поручено увеличить производство медицинских масок и антисептиков, а также сформировать их резерв для нужд государственных и муниципальных учреждений.