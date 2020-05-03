2020-05-03T19:05:12+03:00
Общество

Люди Кадырова нашли вандалов и заставили закрасить графити в центре Владивостока

Горе-художники, которые хвастались своими «смелыми» поступками в соцсетях, теперь извиняются на камеру [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Интересный случай, после которого хочется верить, любителей рисовать баллончиком каракули на стенах поубавится. Парней, которые испортили недавно отремонтированную ротонду в центре Владивостока, нашли и заставили закрасить следы своей «работы», после чего извиниться на камеру перед горожанами. Да и есть за что.

Несколько дней городские службы обновили прогулочную зону вдоль улицы Набереная, побелили ротонды, с которых открывается живописный вид на Амурский залив.. но не прошло и пары дней, как на объекте появились… это даже трудно назвать графити. Слово каракули больше подойдет.

Люди повозмущались, и на этом бы все, как обычно, и кончилось. Но внезапно некие добросовестные горожане обнаружили в инстаграме аккаунт одного так называемого «графического дизайнера». Основное содержание его страницы – малопримечательные рисунки, но вот в сторис обнаружилось несколько видео. На них молодой лохматый человек оставлял свои каракули на различных поверхностях – трансформаторных будках, стенах зданий в центре Владивостока и, вот это удача, на той самой ротонде. Причем у «художника» в этот момент был «видеооператор»-сообщник. Он и снял, как его бесстрашный дружок портит городскую достопримечательность под крики прохожих «вы че творите?»

Как только эту запись со ссылкой на аккаунт опубликовали в соцсетях, «бесстрашный» удалил то самое видео из сторис, а потом и вовсе закрыл аккаунт от посторонних. Общественники и журналисты обратились в полицию и мэрию, там пообещали «провести проверку». На том бы все и опять, как обычно, закончилось. Но у этой истории внезапный хеппи-энд.

Похоже, что графитчики каким-то образом оказались связаны с чеченцами. Или же это был бескорыстный акт забот о Владивостоке. Так или иначе, полномочный представитель главы Чеченской республики в Приморском крае Ильяс Хушпаров, как сообщают некоторые источники, обратился к своим сторонникам и попросил найти негодяев. И их нашли. 3 мая в сети появилось новое интересное видео – «художники» снова взяли в руки баллончик и валик с краской и закрасили свои художества, вернув ротонде белоснежный блеск. А после они на камеру, правда, в масках (правильно, в приморье ведь действует масочный режим) извинились перед горожанами.

Горожане, скажем прямо, довольны. Правда, остается один вопрос – а почему ловить тех, кто портит городское имущество во Владивостоке, должны люди Кадырова? А где была полиция?

Вандалов заставили закрашивать каракули в центре Владивостока.

Вандалы извинились перед жителями Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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