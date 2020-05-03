Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 мая 2020 года: заразились 500 приморцев, роддом и закрывают на карантин

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 4 мая 2020 года, самые важные события. В Приморье число заболевших практически достигло 500 человек, закрыто два отделения на карантин – и там и там заболел медработники. А власти продолжают попытки усадить население на самоизоляцию.

ЗАРАЗНЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ

В Приморье продолжается рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки еще 39 человек получили положительные результаты по тестированию на COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или сослуживцев.

Пополнились и списки выздоровевших.

- 1 мая выписаны двое мужчин. Заболевание у первого протекало в легкой форме. А вот второй перенес тяжелую форму: лежал несколько дней в реанимации, врачи круглосуточно боролись за его жизнь, – сообщила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Еще трех мужчин выписали 2 мая. Все они находились в госпитале в удовлетворительном состоянии. Несмотря на это, у двоих коронавирусная инфекция выделялась в тестах длительное время.

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье по состоянию на утро 4 мая составляет 494 человека. Данные будут обновляться в течение дня.

РОДДОМОМ МЕНЬШЕ

Коронавирус пришел еще в два медучреждения края. В отделении гематологии Краевой клинической больницы №2 нашли вирус у медицинской сестры и девяти пациентов, с которыми она контактировала. Отделение закрыто на карантин, врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции.

- Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию, – сообщила главный врач медучреждения Светлана Бениова.

Плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

Владивостокский родильный дом №4 тоже закрыли, там коронавирусом заболел один медработник.

Как мы уже сообщали, ранее закрылся роддом номер 3. Официально – на санобработку. Однако есть косвенные данные о том, что там тоже введен карантин. Сейчас рожениц принимают только краевой родильный дом при краевой клинической больнице №1 и Перинатальный центр.

- Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, – отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты,– сообщила главный акушер-гинеколог минздрава Приморья Евгения Шутка, подчеркнув, что за здоровьем находящихся женщин тщательно следит медперсонал.

В обоих случаях у медработников заболевание протекало в легкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно.

Тем временем торговые объекты по всему краю продолжают тщательно проверять. Магазины, где не соблюдаются санитарные меры в период распространения коронавирусной инфекции, обещают просто закрыть.

Только в одном Владивостоке работают почти 60 административных комиссий и мобильных групп, которые за два дня проверили 1137 торговых объектов, выявили 492 нарушения, составили 294 протокола за несоблюдение торговыми сетями санитарных норм, а гражданами – режима самоизоляции.

Власти края призывают УМВД, Росгвардию и МЧС усилить патрулирование.

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