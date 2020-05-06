«Мы прислушивались к каждому ее вздоху»: семимесячную девочку разлучили с мамой, чтобы спасти от коронавируса

Две недели - столько потребовалось врачам детского инфекционного отделения ВКБ №2, чтобы спасти семимесячную Алену (имена всех членов семьи изменены – прим.ред.) от пневмонии, вызванной коронавирусом. Выздоровление малышки можно назвать чудом, потому что для врачей всех категорий такой юный пациент с плохо изученной инфекцией – задача не из простых.

Две недели врачи дне и ночью не отходили от крохи. И вот долгожданный результат - новый тест на коронавирус оказался отрицательным. О сложностях лечения самого юного пациента с Covid-19, о старшем брате, которому пришлось быстро повзрослеть ради сестренки, и медиках, которые советовались со всем миром, чтобы вылечить ребенка – в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

РАССТАТЬСЯ С МАМОЙ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

В конце марта Кирилл вернулся домой после поездки в Москву, еще не зная, что там он заразился коронавирусной инфекцией. Вскоре заболевание передалось практически всем членам его семьи: супруге Ольге, 12-летнему сыну Вове и семимесячной Алене. Единственной, чей иммунитет оказался способен противостоять заражению, была 9-летняя дочь Настя. Тем не менее, в больнице оказалась вся семья – средняя дочь в статусе контактного лица, у которого болезнь могла проявиться не сразу.

- 6 апреля все они, включая Алену, поступили на стационарное лечение. Диагноз у младшего ребенка был серьезный – пневмония средней степени тяжести. У Вовы были просто проявления коронавирусной инфекции. А вот состояние Алены нас сильно волновало, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Наталья Бурма, заведующая детским инфекционным отдалением Владивостокской клинической больницы №2.

Сначала ее разобщили с матерью, она была на смешанном вскармливании. Отсутствие матери плохо сказывалось на состоянии Алены – ребенок постоянно плакал. Спустя два дня врачи решили забрать маму из Больницы рыбаков и положить вместе с дочерью в детском отделении. Малышка стала себя лучше вести, однако состояние ее здоровья ухудшилось. Она вновь залихорадила, стала чувствовать себя плохо, появились симптомы интоксикации.

Специалисты просто не понимали, в чем причина таких динамичных изменений. Вариантов было много, один из которых - как раз кормление грудью инфицированной матерью. Поэтому Ольгу снова разлучили с ребенком. Мама не хотела оставлять малышку, но нахождение рядом с Аленой становилось для малышки смертельно опасным.

В итоге семимесячная кроха проходила лечение в палате вместе с 12-летним братом. Такое решение приняли медики, чтобы девочка чувствовала присутствие родного человека.

ОПЕРАЦИЯ – «СПАСТИ АЛЕНУ»

Неинфицированная Настя, старшая сестра, находилась все это время на первом этаже отделения – играла в куклы и все время, недоумевая, спрашивала: «Как мне удалось не заразиться?» И это действительно удивительно. К сожалению, статистика смертности детей от пневмонии удручает. С цифрами хорошо знакомы работники здравоохранения, поэтому ситуация с Аленой вызывала такие опасения.

- Пневмония для ребенка достаточно серьезное заболевание. Смертность от нее стоит на первом месте. Для нас коронавирус был мало изученным, впрочем как и для всего мирового сообщества. Мы не знали точно, как нам двигаться в плане лечения. Действовали, опираясь на свой опыт и опыт наших зарубежных коллег, - говорит Наталья Бурма. - Мы не понимали, почему ребенку становилось хуже – была вторая волна. Хотя клинически все было в порядке, но лихорадка продолжалась, она даже похудела. Это все были неблагоприятные признаки. Поэтому мы прислушивались к каждому ее вздоху.

Помогали врачам медицинские сестры. Они постоянно следили за Аленой. Девочка всем запала в душу, поэтому заботились о ней особенно тщательно.

ГЛАВНЫЙ ПО ПАЛАТЕ

В этой истории есть еще один герой. Он хоть и самый маленький, но его роль в спасении семимесячной Алены нельзя преуменьшать. Речь о 12-летнем брате Вове, которому пришлось резко повзрослеть и стать для младшей сестры надежной опорой и поддержкой. Он с этой миссией справился безупречно.

- Вове, конечно, досталось. Он лечился в одной палате с Аленой и вставал по ночам, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Нянчился с сестрой, когда она плакала, докармливал ее. Это было очень трогательно. Он, конечно, устал за это время. Но разобщить их мы не могли. Родной человек Алене был просто необходим. Вова - огромный молодец. Очень заботливый терпеливый брат, - хвалит мальчика Наталья Бурма. - Удивительный ребенок, мы все им восхищаемся. Он первым бежал к кровати, даже температуру мог сам ей измерить. Вот, что значит – правильное воспитание.

Так школьник доказал, что он может оставаться за старшего даже при таких сложных обстоятельствах.

СПАСЛИ ВСЕМ МИРОМ

И вот прошло 2 недели, и свершилось чудо. Представьте, что сперва выздоравливает Алена, в этот же день и ее папа. На следующий день из больницы выписывают и Ольгу. В итоге 21 апреля все члены семьи уже были дома. Все вместе, а главное – все здоровы. Сама выписка была праздничным событием и для врачей. Только без объятий, как-никак санэпидрежим.

- Подобной истории не было на всем Дальнем Востоке. Так про маленькую Алену узнали все наши коллеги. Все старались, чтобы выяснить, какой должен быть алгоритм действий для лечения таких пациентов. Мы очень боялись ее потерять. Мы ее спасли, это наша главная заслуга, - говорит Наталья Бурма.

По сей день медики интересуются состоянием здоровья Алены у матери малышки по телефону. Это уже не просто пациент для них, а совершенно особенный человек. Самый первый маленький человек на Дальнем Востоке, которому удалось победить коронавирус и за судьбу которого переживало все врачебное сообщество России.

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