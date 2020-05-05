Концерт, продлевающий жизнь героев: ансамбль ТОФ спел и станцевал для 97-летнего ветерана во дворе его дома во Владивостоке

Эпидемия коронавируса ударила по празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако, как оказалось, безвыходных ситуаций не бывает. По такому принципу работает ТОФ, который уверен – никто из ветеранов, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, не должен в этом году остаться без внимания. Именно поэтому было принято решение о создании индивидуальных концертов для героев, каждого в отдельности. Так во Владивостоке проходит серия персональных концертов для ветеранов во дворах их домом.

Герой смотрел концерт с балкона.Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

- Малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных Сил в далеком 1969-м, - отмечают в пресс-службе ТОФ.

Концерт проходил во дворе дома ветерана.Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Перед началом представления героя от имени всего творческого коллектива поприветствовал начальник ансамбля Песни и пляски ТОФ капитан 3 ранга Вениамин Царегородцев. В рамках эксклюзивного концерта перед балконом героя прозвучали 16 военных песен. Кроме вокальных представлений ветерана порадовали еще и танцами.

Ветерану приготовили не не только песни, но и танцы.Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Реакция была, разумеется, положительная. Герой признался, что такое внимание придает ветеранам сил и продлевает их жизни. В самом флоте отметили, что это еще не все. Ежедневно такие персональные концерты увидят двое ветеранов.