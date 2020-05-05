«Лидер» станет самым мощным атомным ледоколом в мире»: эксперт рассказал о крупнейшем проекте Росатома, который реализуют в Приморье

Неделю назад случилось одно из самых значимых событий в мире судостроения. Мурманск и Владивосток подписали контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» - проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «СКК «Звезда». 23 апреля генеральные директора скрепили договоренность подписями, и с этого дня началось зарождение новой истории во вселенной атомного ледокольного флота.

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ И ЕГО «ХАРАКТЕР»

Заказчиком проекта по строительству атомного ледокола выступила госкорпорация «Росатом». Приморская «Звезда» стала единственным исполнителем контракта. Как отмечают в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», согласно документам, «Лидер» должны ввести в эксплуатацию уже через семь лет – к 2027 году.

- Сделан важный шаг в истории атомного ледокольного флота, - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, которые разработаны специалистами Росатома.

Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров.

По мнению гендиректора, ввод в эксплуатацию атомного ледокола «Лидер» позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов.

Так что же представляет из себя этот ледокол и почему, по мнению многих специалистов, характер у громадины внушительный. Начнем с того, что «Лидер» в Большом Камне создадут, основываясь на проекте центрального конструкторского бюро «Айсберг». В длину он составит 209 метров, а в ширину – почти 50 метров. Судно намерены оснастить ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400. В систему также войдут паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами. Мощность каждого из них 37 МВт. У «Лидера» также будет система электродвижения с гребными электродвигателями по 30 МВт каждая. Срок службы – 40 лет.

САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ

Подробнее остановимся на характеристиках, которые уже заочно сделали «Лидер» самым крутым в мире ледоколом. Мощность двигателя на валах составляет 120 МВт, скорость хода на чистой воде – 22 узла. Важно - водоизмещение атомного ледокола варьируется в пределах 69 700 тонн. Все оснащение позволяет новому проекту в недалеком будущем бить рекорды по ледопроходимости.

- Это будет самый крупный и мощный ледокол в мире. Он по мощности в два раза превзойдет предшественников. Но тут стоит отметить, что Россия и так опережает другие государства в области ледоколостроения. На этой нише мы занимаем первое место, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Беккер, научный руководитель Инженерной школы ДВФУ, руководитель международного научно-образовательного центра «МНОЦ «Арктика» ДВФУ. – Россия Мы уже выпускали серию атомных ледоколов, поэтому «Лидер» - явление не новое, но однозначно исключительное. Например, ледокол «Арктика» пробивает лед толщиной до 2,9 метра. У «Лидера» мощность в два раза больше, и с ней он пробивает лед толщиной 4,7 метра. Он способен сделать канал шириной 50 метров, что позволит проводить по СМП современных супертанкеров. Существующие ледоколы самостоятельно не могут обеспечить такую подобную проводку.

Кстати, предельная стоимость ледокола - 127,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно на Международном арктическом форуме, который проходил в 2019 году в Санкт-Петербурге. Однако, пока никто не усомнился в том, что «Лидер» окупит себя, как только будет введен в эксплуатацию. К слову, для Приморья это самый крупный проект в области судостроения. На «Звезду» легла колоссальная ответственность.

- После того, как «Лидер» введут в эксплуатацию, грузооборот по Северному морскому пути резко возрастет. Благодаря этому атомному ледоколу любое судно сможет проходить эту акваторию даже в самую суровую зиму. Иначе говоря, навигация будет круглогодичная даже для самых крупных судов, включая супертанкеры, - продолжает Александр Беккер. - Грузоподъемность супертанкеров достигает 400 тысяч тонн. Можно уже на этом этапе оценить, какой грузооборот нефти сможет обеспечить СМП.

Очевидно, что улучшение глобальной логистики важных ресурсов вроде нефти не может не отразиться на экономике страны.

ПРОРЫВ

«Лидер» даст возможность получить работу десяткам специалистов. Несмотря на то, что на атомном ледоколе практически все автоматизировано, люди все же нужны. По словам Александра Беккера, экипаж будет порядка 50 человек.

Ледокол даст возможность ускорить освоение ресурсов Арктики, в частности речь идет о создании береговой инфраструктуры, объектов для обслуживания и обеспечения безопасности СМП, добыче различных ресурсов на континентальных шельфах арктических морей, в том числе нефти и газа.

В ближайшем будущем благодаря «Лидеру» появится возможность для ускоренного развития общей инфраструктуры для обеспечения условий для людей, снабжения различными видами ресурсов, новых технологий для обустройства арктической зоны, развитию туризма. Осталось дождаться 2027 года.

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