2020-05-06T00:18:32+03:00
Общество

День Победы придет к ветеранам Владивостока домой

Горожан ждут концерты во дворах и военные песни по громкоговорителям.
Сергей БАЛАНОВ
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Артисты выступят во дворах домов, где живут ветераны. Фото: Vlc.ruАртисты выступят во дворах домов, где живут ветераны. Фото: Vlc.ru
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Традиционные массовые мероприятия к Дню Победы во Владивостоке в этом году по известным всем причинам перенесли на новую дату, но это вовсе не значит, что 9 Мая пройдет незаметно. Напротив, нас ждет что-то новенькое. Праздничные концерты пройдут во дворах домов, где проживают ветераны, а всех жителей города поздравят через систему оповещения.

Как рассказали в мэрии Владивостока, в День Победы праздник придет во дворы участников Великой Отечественной войны. С 12:00 ветеранов будут поздравлять артисты Приморского края. Среди них - Олег Пастухов, Антонина Токликишвили, Мария Петришина, Анастасия Старостенко, Екатерина Оболкина, Александр Трифонов, Тимофей Затолокин, Андрей Якин, Дарья Ожегова, Мария Палюра, Николай Ивановский, Инга Петрова и другие. Музыканты обратятся к ветеранам со словами благодарности и в подарок исполнят песни военных лет.

Присоединиться к концерту могут все желающие жильцы домов, подпевая артистам из распахнутых окон.

Еще одно новшество - использование автоматизированной системы централизованного оповещения. Только на этот раз из рупоров, остановленных на городских улицах, будут звучать поздравления. С полудня в городе будут играть всеми любимые песни - «Катюша» и «День Победы». Горожанам предлагают присоединиться к акции «Песня Победы» и спеть знакомые строки из своих окон. После этого музыкальное поздравление продолжится во внутреннем дворике на Арбате. С балкона одного из домов там выступит Олег Пастухов.

Состоится и традиционная акция «Бессмертный полк», только на этот раз в режиме онлайн. Горожанам предлагают разместить фотографию и рассказ о героях на официальном сайте акции. Еще один способ почтить павших воинов - разместить их фотографии у окон.

В традиционном формате «Бессмертный полк» все же пройдет по улицам Владивостока, но позже, когда будет определена дата празднования. Непосредственно 9 мая пока запланирована воздушная часть парада с участием 21 летательного аппарата, ими горожане смогут полюбоваться из окон своих квартир.

Владивосток готовится к Дню Победы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Владивосток готовится к Дню Победы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владивосток уже начал по-праздничному преображаться к Дню Победы. В краевой столице появятся две «Стены Памяти» - в районе Верхнепортовой, 12в, художники изображают на стене солдат, вернувшихся с войны, а фасад здания возле сквера Почетных граждан украшают портретами героев, в честь которых названы улицы краевой столицы. 8 мая на аллее в районе Светланской, 108е, появится праздничное панно «Владивосток - город воинской славы». Его к Дню Победы подготовили учащиеся детских школ искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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