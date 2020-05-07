Приключения тигрицы: ученые с замиранием сердца следили за возвращением мамы с тигренком из Китая

Ох, эта тигрица Лазовка. Вот уж точно, кому запрет на выезд за границу вообще не преграда. Оказалось, что хищница отправилась в пеший вояж в соседний Китай. В период, когда люди пытались справиться с эпидситуацией, полосатая дама не единожды позволила себе такой отпуск. Все бы ничего – если бы не весна и опасная тропинка по льду, которая вот-вот должна была растаять.

Специалисты были обеспокоены еще и тем, что у Лазовки есть малыш – 9-месячный тигренок. Важно было выяснить, был ли детеныш вместе с ней в этом трипе. Ведь если для Лазовки эта авантюра была опасна, то для малыша – смертельно опасна. Чтобы выяснить судьбу обоих специалисты провели целое расследование, которое больше похоже на детектив.

ОПАСНЫЙ ТИГРИНЫЙ ОТПУСК

Красавица Лазовка была возвращена в дикую природу еще в 2018 году. И вот на протяжении этих двух лет особа удивляет специалистов своим неординарным поведением. А именно – непреодолимой любовью к Китаю. Так тигрица повадилась туда в начале марта этого года. Ради отпуска хищнице пришлось преодолеть путь по неокрепшему льду реки Амур.

Это было безответственно во всех смыслах этого слова. Тем более, что по подозрению экспертов, с собой мать взяла и свое дитя. Путешествие могло стать последним для обоих. Помогло здесь только чудо. Притом даже если малыша Лазовка с собой не брала, то он мог просто-напросто погибнуть без матери.

К счастью, удалось отследить, что со взрослой хищницей все в порядке, и после первого заграничного отпуска она благополучно вернулась на родину. Под большим вопросом оставалась судьба малыша. Позже и вовсе выяснилось, что Лазовка, попробовав раз на вкус заграничный вояж, больше не смогла остановиться.

СЕМЕЙНЫЙ ТРИП

Лазовка уже поняла, по какой тропинке можно пересечь границу и не стала себя ограничивать в путешествии. Специалисты каждый раз хватались за сердце, когда видели по сигналам GPS-модуля с ошейника хищницы, что она снова на территории КНР. Переживали, что этот отпуск может стать для нее последним. В итоге трип полосатой повторялся чуть ли не каждую неделю.

- Середины марта по середину апреля 2020 года хищница последовательно совершила аж пять подобных турне, и, как удалось выяснить учёным, путешествовала хищница не одна, а с тигренком. Четыре раза тигриному семейству удалось благополучно пробраться на китайский берег и вернуться обратно. Но везение не бывает вечным, - отмечают в пресс-службе Центра «Амурский Тигр».

С собой в трип хищница взяла и 9-месячного тигренка.Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Разумеется, когда в регионе установились высокие температуры, лед начал таять. Когда в середине апреля Лазовка снова перебралась по замерзшей реке на китайскую сторону, не предполагала, что обратный путь для нее и ее малыша не будет таким легким. Отпуск же как никак, не до раздумий. Там хищница успела добыть кабана для семейного ужина, попасть на фотоловушку китайских ученых и стали звездами в местных СМИ. И вот спустя неделю, когда настало пора попрощаться со светской жизнью и вернуться домой, появилась проблема. Большая проблема.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Очевидно, что на том месте, где раньше был лед, теперь – мутная холодная вода. Одно дело – пройти, уже совсем другое – переплыть. Можно лишь догадываться, насколько была удивлена Лазовка, поняв, что дорога домой станет задачей со звездочкой.

Всю неделю мама с малышом прочесывали побережье Амура, чтобы понять, как безопаснее всего можно вернуться на Родину. Все это время за семьей путешественников пристально следили специалисты и со стороны России, и со стороны Китая. И вот он, счастливый финал. 28 апреля сигнал с ошейника показал, что Лазовка успешно перебралась через реку. После того, как все координаты были переданы коллегам из ЕАО, они выехали на место переправы. На берегу они нашли свежие отпечатки лап – маленькие следы говорили о том, что с задачей справился и малыш.

- Понять, чем тигрице так приглянулся заграничный берег достаточно сложно, так как в местах ее обитания на территории России достаточно копытных животных, а фактор беспокойства сведен к нулю. Разумеется, для нас период времени с 12 по 28 апреля был очень напряженным, поскольку решать вопросы оказания помощи тигрице, если бы она ей понадобилась, в условиях закрытых границ сложно, - рассказывает Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». -Тем не менее, стоит отметить прекрасное трансграничное взаимодействие, благодаря которому удалось оперативно обеспечить «персональную» охрану самки с тигренком, а также своевременно получать сведения об их жизнедеятельности на территории Китая. Стоит сказать, что тигрица достаточно долго выбирала место для возвращения на Родину. Разумеется, мы сами этого не видели, но, если исходить из полученных данных по локациям, то тигрица предпринимала несколько попыток переплыть реку.

Тигрица бы и дальше продолжила мотаться в Китай, если бы не лед на Амуре, который растаял.Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Как полагает Сергей Арамилев, есть вероятность, что сперва тигренок не решался залезть в реку. Боялся. Поэтому Лазовка возвращалась за тигренком. По всей видимости, позже малыш, решившись переплыть рек, уставал и возвращался обратно на китайскую сторону. Поэтому семья так долго не могла вернуться.

Кстати, для специалистов сам факт того, что 9-месячный хищник преодолел водную преграду шириной 550 метров, успех. Никогда раньше не было подобных случаев. Тем не менее все эксперты единодушны в одном – лучше тигриной семейке такой трип не повторять. Даже из любви к Китаю.