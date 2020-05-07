2020-05-07T14:43:50+03:00
Общество

«Вы что, шутите?»: пропавшую 80-летнюю москвичку, потерявшую память, нашли во Владивостоке

Дочь, узнав о том, что мама на Дальнем Востоке, была шокирована и даже не поверила своим ушам [эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
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Женщина с расстройством психики просто взяла билет в один конец и уехала.Женщина с расстройством психики просто взяла билет в один конец и уехала.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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БАБУШКА С ПОЕЗДА

Началось все с сообщения, которое пришло в 9 утра из Бюро регистрации несчастных случаев. Волонтер признается, что сперва была озадачена текстом письма, потому что с такой ситуацией столкнулась впервые.

«Нужна ваша помощь! Тут в больнице бабушка, ничего не помнит, сама приехала на поезде из Москвы, прописка Орехово-Зуево. Есть ли волонтеры в Москве?»

Разумеется, тот факт, что при себе у женщины были документы дали возможность хоть что-то о ней узнать. Иначе найти родных было бы просто невозможно, потому что 81-летняя женщина не помнила ничего. Ни откуда приехала, ни зачем преодолела больше 6 тысяч километров, чтобы оказаться во Владивостоке.

- К счастью, у нас есть волонтеры в Москве, но ситуация очень сильно осложнялась режимом, который сейчас действует в столице. Просто так никто не мог поехать в Орехово-Зуево по адресу прописки и найти родственников, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска». – Да и мы, будучи во Владивостоке, не могли действовать в полной мере. Часы ожидания были крайне томительными. Мы очень обрадовались, когда узнали, что наши коллеги нашли номер телефона по прописке этой бабушки.

Спустя почти 12 часов в другой чат, также посвященный поиску пропавших людей, приходит сообщение: «Нашли дочь бабушки. Передаем всю информацию в БРНС» (бюро регистрации несчастных случаев - прим.ред.).

«ДА ВЫ ШУТИТЕ?!»

Московские волонтеры позвонили по номеру телефона, который был указан по адресу прописки найденной женщины. И, о, чудо – номер был действительным, а трубку подняла дочь путешественницы. Та была, мягко говоря, в шоке. Женщина не верила в то, что ее мама за 6 тысяч километров от нее во Владивостоке, где они никогда не были. Она даже сперва не поверила и подумала, что звонят мошенники, поэтому передала трубку супругу.

- Первое, что она нам сказала: «Да вы шутите». Согласны, поверить в такое, правда, сложно, но нам удалось убедить мужа и дочь женщины, что их бабушка во Владивостоке. Они рассказали, что неделю не выходили с ней на связь. За это время бойкая бабушка успела купить билет в один конец и дохать до Владивостока как раз за семь дней. Родственники рассказали, что это не первый случай, когда пожилая женщина «теряется», на ее опыте уже были инциденты, только, конечно, не в таких масштабах, - продолжает Кристина. – Только после общения с ее семьей стало известно о том, что у бабушки есть какое-то психическое отклонение, и она стоит на учете в местном психдиспансере. Отсюда, вероятно, и потеря памяти.

Почему Владивосток? Примечательно, что родные уверяют, что со столицей Дальнего Востока бабушку ничего никогда не связывало. По одной из версий, это был абсолютно случайный выбор – стояла на вокзале и взяла билет на первый попавшийся поезд, а он следовал в Приморье. По другой – она всегда мечтала побывать в городе у моря и, в силу заболевания, могла резко об этом вспомнить и решиться на поездку, ни на секунду не сомневаясь в своих действиях.

РАЗЛУЧНИК-РЕЖИМ

К сожалению, сейчас семья еще не воссоединилась. 81-летняя бабушка находится на двухнедельном карантине, потому что приехала из Москвы, а дочь просто не может отправиться за ней на Дальний Восток и забрать ее домой из-за жесткого режима, который действует в столице.

- Да,пока семье не удалось встретиться, но это временно. Мы с коллегами думаем, чем им помочь. Со своей стороны, в случае, если бабушку отпустят домой раньше, чем начнется выход из этого режима, придется решать вопрос с тем, куда поселить путешественницу. У нас уже есть несколько вариантов. В любом случае, мы ее не бросим, - говорит Кристина.

Очень хочется верить в то, что бабушка скоро окажется дома. Если же побывать во Владивостоке было ее мечтой, то она исполнилось – посетить город у моря удалось, хоть и неординарными методами. Надеемся, что в следующий раз, если женщина захочет преодолеть семидневное расстояние, она все же позовет с собой членов семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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