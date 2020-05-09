Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года состоится в любую погоду, сообщили в ТОФ. Праздничные залпы украсят ночное небо в 22:00. «КП-Владивосток» планирует показать салют в режиме онлайн.

Начнется все с 30 холостых залпов артиллерийских орудий и продолжится запуском фейерверков. Площадкой определена Безымянная батарея в районе СК «Олимпиец» на набережной Спортивной гавани.

- Запуск фейерверка планируется осуществить салютными установками 2А-85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость», - отмечает Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга. - Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, будут использоваться 2 гаубицы Д-30.

Всего для красочного небесного шоу привлекли 30 военнослужащих и 4 единицы техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14