2020-05-10T04:49:42+03:00
Общество

В Приморье за 9 мая коронавирусом заразилось 48 человек

Таким образом с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 856 жителей Приморья
Василий ПОЛИКАРПОВ
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48 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки, 9 мая, в Приморье. Прирост заболевших вновь составил около 5%, говорить о послаблении режима самоизоляции пока рано.

Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек. Выздоровело 193 человека. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор края Олег Кожемяко.

По словам губернатора, на передовой сейчас трудятся тысячи медицинских работников. Только защитных костюмов ежедневно расходуется почти 4,5 тысячи штук. С начала эпидемии врачам и персоналу больниц удалось вылечить 193 человека. К сожалению, не смогли победить заболевание 10 приморцев.

Обследовано на коронавирус более 53 тысяч жителей региона, и только за прошедшие сутки – 1 990 человек. Наибольшее количество заболевших по Приморью зафиксировано во Владивостоке, Находке и Артеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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