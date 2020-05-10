2020-05-10T09:57:11+03:00
Общество

Чтобы снизить распространение коронавируса в Приморье начнут проверять автомобилистов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что такие проверки начнутся уже в ближайшие дни
Василий ПОЛИКАРПОВ
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У граждан, передвигающихся на личных авто, будут проверять документы, разрешающие проекд к месту работы или на дачу.У граждан, передвигающихся на личных авто, будут проверять документы, разрешающие проекд к месту работы или на дачу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Приморье усиливается контроль за соблюдением самоизоляции. Вскоре начнут проверять автомобилистов на личном авто.

В последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин. В этой связи губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил полиции и Росгвардии проводить выборочные проверки автотранспорта.

Водители и пассажиры должны будут предъявить разрешение на передвижение по городу, ведь если человек едет на работу, значит, у него должен быть подтверждающий документ (справка или удостоверение), а если житель региона следует на дачный участок – документы, подтверждающие его наличие.

«Такую работу необходимо усилить, поскольку никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости», – обозначил Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и правоохранительным органам усилить надзор за соблюдением санитарных требований как юридическими лицами, так и гражданами. Выполнение всех ограничительных мер, по его словам, поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19.

«У нас почти 44% заболевших – люди от 18 до 44 лет – самая активная, трудоспособная группа населения. И мы отмечаем, что эта категория граждан наиболее часто нарушает установленные требования. Пожилые люди намного дисциплинированнее в этом плане и заботятся о своем здоровье», – подчеркнул Губернатор Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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