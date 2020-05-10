Продление режима самоизоляции в Приморье: до какого числа продлевают и почему

Сегодня, 10 мая, губернатор приморья Олег Кожемяко принял решение о продлении режима самоизоляции и сопутствующих ограничительных мер. Рассказываем, с чем связано это решение и до какого числа продляется действие режима.

Режим самоизоляции и ограничительные меры продлены до 31 мая включительно. Такое решение озвучил губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая.

По мнению главы региона, преждевременно сейчас снимать ограничения, так как обстановка для этого не благоприятна из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и ежедневного прироста заболевших на всей территории края.

«Исходя, в том числе, из анализа обстановки Роспотребнадзором, считаем необходимым продлить действие режима повышенной готовности до 31 мая, как это сделали ряд субъектов, в том числе Москва. Если наша работа даст положительную динамику по тем показателям, которые характеризуются количеством прироста больных за сутки, летальными исходами, наличием тяжелобольных, а это зависит от нас с вами, мы, конечно, по согласованию с Роспотребнадзором, будем принимать решения о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц, ресторанов», – заявил он.

Глава региона также акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.

«Эпидемия не работает по сценарию: сняли ограничения, и болезни не стало. Предотвратить распространение инфекции мы сможем там, где приняты меры и ограничения и где они соблюдаются», – заявил руководитель края.

Постановлением Губернатора Приморского края предусмотрено, что на территории региона временно приостановлено:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнесс-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

До 31 мая 2020 года приостановлено:

– обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом);

– обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

До 1 июня 2020 года приостановлена:

– деятельность горнолыжных трасс, бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края следует:

– не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1. обращения за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья;

2. следования к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет – для ухода за ними;

3. следования к месту (от места) приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6. следования от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно, при наличии правоустанавливающих документов на указанные строения, дома, земельные участки.

7. обращения за оказанием ритуальных услуг;

8. следования в государственные органы, в том числе судебные, в органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц;

Запрет также не распространяется на:

– работодателей и работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь справку, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей;

– сотрудников федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении ими профессиональной (служебной) деятельности. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий осуществление указанной деятельности;

– адвокатов, нотариусов при осуществлении ими профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи, арбитражных управляющих, утвержденных в определенном действующем законодательством порядке для осуществления полномочий в делах о банкротстве, при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус.

Кроме того, всем, кто покидает места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных выше, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).

Также при их посещении, нахождении в иных общественных местах, при поездках на общественном транспорте, в том числе такси, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, следует:

– сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии»: 8(800) 550-44-00, Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерство здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98;

– обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, вызвать медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), деятельность которых на территории Приморского края не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края:

– воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

– обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

– не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, посещавших территории за пределами страны и не прошедших 14-дневный карантин,

– оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

– активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

– обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочее) в помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха, а также использование работниками средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания);

– определить путем издания локального правового акта персональный состав работников, обеспечивающих функционирование организаций, (индивидуальных предпринимателей);

– обеспечить выдачу работникам, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей, по форме.

Работодателям:

– следует обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведений об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это необходимо делать по формам, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты России от 30 декабря 2014 года № 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, необходимо:

– проводить мероприятия с учетом решений оперативного штаба, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха,

– обеспечить использование работниками дезинфекционных средств для обработки рук, поверхностей и инвентаря, средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания).