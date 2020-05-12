Взрыв газового баллона разнес часть цеха на «Восточной верфи» во Владивостоке
На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке 12 мая произошел взрыв газового баллона. Начался пожар, при котором пострадал один из сотрудников. Директор верфи Олег Сиденко корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» прокомментировал ситуацию.
- Сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь. Насчет самого инцидента, могу сказать, что идет заводское расследование, назначены комиссии.
А тем временем в приморских инстаграм-пабликах уже вовсю всплывают видеозаписи с места событий. Судя по кадрам, ударной волной в цехе выбило значительную часть окон. предотвратить распространения огня пытались рабочие.
Последствия взрыва газового баллона на "Восточной верфи".
Несмотря на явные серьезные повреждения, генеральный директор все же посчитал ущерб от взрыва минимальным.
- Заказ не пострадал, здание сильно не пострадало. Ущерб могу оценить только вот в стоимость этого баллона - 5 тысяч рублей, - говорит Олег Сиденко.
По его словам, завод работает в штатном режиме, все 30 человек на своих местах.
ИСТОЧНИК KP.RU