"Музыка против коронавируса": третий концерт в режиме полной самоизоляции

Третий концерт в рамках радиомарафона "Музыка против коронавируса", организованного радио "Комсомольская правда" прошел при поддержке правительства Приморского края и ПАО "Ростелеком" в необычном формате, но зато с максимальным соблюдением режима самоизоляции.

На этот раз решено было немного поменять формат и показать жителям Приморья, что для того, чтобы петь и радовать всех своим творчеством, вовсе не обязательно находиться в студии и иметь профессиональную аппаратуру. Достаточно лишь одного желания.

Певица Eva Star поет свои хиты из дома

Прямо из своих квартир в режиме видеоконференции на радио "Комсомольская правда" исполнили свои песни группа Марлины, ЛюSEA, Михаил Коган, Мария Годунова и Eva Star. А о своих успехах и достижениях в борьбе с коронавирусом в Приморье рассказали по телефону ведущие медицинские работники края.

В прямой эфир вышла Елена Валерьевна Новицкая, главный врач владивостокской клинической больницы №4, где развернут курпнейший инфекционный госпиталь. Она рассказала, что этот день для них особенный - они выписали четверых пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Михаил Коган рассказывает о своем творчестве

- 26 апреля к нам поступили первые 19 пациентов с подтвержденным диагнозом. И вот сегодня мы выписали четверых людей, победивших эту заразу. Провожали их всем коллективом, желали им здоровья со слезами на глазах, потому что это действительно важный и трогательный момент в работе всего стационара, - сказала Елена Новицкая.

Месяц самоизоляции оказался для многих непростым испытанием. Многим крупным компаниям все же удалось сохранить свои темпы роста, а некоторым даже удалось укрепить свои позиции. Тренер отдела продаж ПАО "Ростелеком" Евгений Павлов рассказал, как в компании удалось организовать работу во время режима полной самоизоляции.

- Этот режим показал, что в нашей компании работают люди с высокой степенью самоорганизованности. Даже находясь на удаленной работе, мы действуем как единый механизм. На протяжении месяца мы наблюдали большой всплеск активности наших абонентов, и делали все, чтобы никто не столкнулся с техническими проблемами и получил нужную ему информацию не выходя из дома.

Благодаря современным технологиям артисты смогли в прямом эфире выступить в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Зрители видеотрансляции увидели не только своих кумиров, но также посмотрели на то, в какой обстановке они проживают. То, что раньше, по большому счету, оставалось без внимания. Например у певицы Eva Star на стене висит огромная картина с изображением самой певицы на фоне коллажа из фотографий. У певицы ЛюSEA дома нет котов, но есть игрушка морского котика и желто-черный плед с котами. А у Михаила Когана есть причудливой формы книжные полки, которые изготовлены вручную.

Певица ЛюSEA демонстрирует своего морского котика

Не помехой стало и расстояние. Лидер группы Марлины Денис Биндасов сейчас находится в Москве, но он согласился выйти в эфир и в режиме видеосвязи исполнить несколько своих песен.

Лидер группы Марлины Денис Биндасов

К радиомарафону в режиме видеоконференции присоединился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он рассказал о том, в каком порядке край будет выходить из режима самоизоляции после 12 мая.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на прямой связи со студией

- В этом вопросе мы ориентируемся на рекомендации центрального штаба. Когда уровень заболеваемости пойдет на спад, тогда и можно будет говорить о поэтапном снятии режима самоизоляции. Исходя из текущей динамики мы после 12 мая пока не планируем снимать ограничительные меры.

Глава региона также рассказал, что необходимо сделать всем нам, чтобы быстрее выйти из режима самоизоляции.

- Прежде всего это соблюдения режима и санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в законах. Это самоизоляция, социальная дистанция, масочный режим. В магазинах использовать перчатки или дезинфицировать руки антисептиком. Приобретать расфасованный товар и не касаться продуктов самому. Если нет иной нужды, кроме как в магазин, на работу или в аптеку, то лучше находиться дома. Это поможет пройти этот период и быстрее вернуться к нормальной жизни, - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Режим полной самоизоляции в Приморье продлен до 31 мая. Коллектив медиахолдинга "Комсомольская правда" рекомендует всем оставаться дома, соблюдать действующие ограничения и социальную дистанцию. Мы продолжим радовать наших читателей и радиослушателей новыми интересными проектами. Следите за нашими анонсами в наших социальных сетях и на нашем сайте. Будьте здоровы!