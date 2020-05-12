График отключения горячей воды во Владивостоке в 2020 году: часть гидравлических испытаний перенесут для удобства жителей

Опубликован график отключения горячей воды во Владивостоке в 2020 году. Согласно графику часть работ по ремонту на сетях перенесут на другой срок, чтобы жителям было удобнее находиться в режиме самоизоляции.

Однако, отключать горячую воду во Владивостоке на некоторых участках начнут уже сегодня, 12 мая. Технологические требования к подготовке сетей не позволяют на этих участках задержать начало работ. Это может привести к срыву ремонтных работ на городских коммунальных системах. Отопительный период начнется осенью строго по графику с понижением температур. Ремонт сетей должен быть проведён до того, как на эти участки выйдет техника для ремонта дорожного покрытия».

При планировании графика работ, где это будет возможно, ремонт сетей будет откладываться на более поздний срок. Помимо этого, специалисты администрации обратились к ресурсоснабжающим компаниям с требованием, чтобы работы проводились в максимально сжатые сроки, с наименьшим дискомфортом для жителей, которые находятся дома в режиме самоизоляции.

график отключения горячей воды во Владивостоке в 2020 годуФото: vlc.ru

В филиале «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) сообщили о старте весенне-летних гидравлических испытаний. Работы пройдут в четыре этапа в разных районах Владивостока в период с 12 мая по 22 июня:

С 18 по 25 мая ГВС ограничат во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 25 мая по 1 июня проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено горячее водоснабжение (ГВС) у жителей Первомайского района, получающих тепло от ТЭЦ-2.

С 15 по 22 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

Жители каких домов Владивостока останутся без горячей воды уже 12 мая?

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 53, 53/1, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

Академический: 2;

Аксаковская: 1;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Алтайская: 3;

Амурская: 82, 84, 86, 96;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56; 58;

Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 3;

Володарского: 8, 8а;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Жуковского: 1-9, 10-15;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 12, 14;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;

Карла Либкнехта: 10а;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Круговая 2-я: 12, 14;

Ладыгина: 2, 4, 5, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47 48, 49, 50, 50а, 51, 51а, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Марченко: 6, 15, 32;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;

Невельского: 2, 4, 6, 8, 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Некрасовский: 24;

Новоивановская: 3;

Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова: 6;

Отлогая: 10;

Партизанский: 52, 58, 58в;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Писаревская: 6/8;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Проходная 4-я: 12, 16;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Пушкинская: 6, 8б, 8, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 55/Б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Славянская: 17;

Снеговая: 30, 31, 41, 74, 123, 125;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35, 43;

Флотская 1-я: 50;

Флотский: 37/39.

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/3Б, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.