2020-05-14T08:57:29+03:00
Происшествия

«Комиссар сказал, что автоподстава»: девушку на малолитражке протаранили на кольце, но виновата осталась она

Пострадавшая жительница Владивостока ищет свидетелей [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Пострадавшая уверена, ее машину повредили специально. Фото: предоставлено очевидцамиПострадавшая уверена, ее машину повредили специально. Фото: предоставлено очевидцами
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В неприятной ситуации оказалась жительница Владивостока, которая попала в аварию буквально на ровном месте. Девушка уверяет, что двигалась практически по пустой дороге, поэтому даже не поняла, как произошло ДТП. По словам автолюбительницы, ее машину протаранили, при этом по закону виновата именно она. Пострадавшая уверена – работали профессионалы и это – автоподстава.

Аварии на кольце 3-ей Рабочей происходят чуть ли не каждый день, поэтому очередные моргающие «аварийки» на проспекте Красного Знамени особо не удивили местных жителей. А вот расположение авто на проезжей части заставило призадуматься, кто в какую сторону ехал – сразу и не поймешь. Как оказалось, у рядового ДТП довольно интересные подробности.

От удара Vitz развернуло Фото: Милана СОКОЛ

От удара Vitz развернулоФото: Милана СОКОЛ

12 мая около 21:15 водитель Toyota Vitz возвращалась домой с работы. Девушка уверяет, что ехала осторожно, так как прошел дождь и дорога была мокрая.

– Двигалась километров 40, наверное. Вечер, дорога практически пустая, не торопилась. Когда я стала выезжать с кольца в сторону Котельникова, почувствовала сильный удар. Машину закрутило, я ударилась головой. Опыт вождения у меня довольно большой, но среагировать и как-то предотвратить столкновение не смогла, предугадать подобный маневр практически нереально, – констатировала пострадавшая.

От медицинской помощи горожанка отказалась и осталась на месте для дальнейшего разбирательства, которое, судя по всему, затянется. Дело в том, что автолюбительница, выезжая с кольца, взяла наименьший радиус и ехала ближе к центру. При этом по правилам выезжать с перекрестка с круговым движением девушка должна была, заняв крайне правую полосу.

К слову, практически каждый второй водитель покидает кольцо по любой из полос, даже не подозревая, что иногда это нарушение. Водитель Nissan Fuga правила дорожного движения, в отличие от многих, видимо, знал. Выучил, освоил и применил на практике. Автомобилист почему-то не предотвратил аварию, а, казалось наоборот прибавил газу, в итоге седан протаранил малолитражку.

Момент спорного ДТП попал на видео.Видео: предоставлено с камеры уличного наблюдения

– Я вышла в шоке, вообще не понимая, как такое могло случиться. Смотрю, а они номер задний скрутили на авто и быстренько его на передний бампер повесили. Прикрыли таким образом свой госзнак, хотя можно было элементарно тряпкой завесить. Еще тонировку с передних стекол начали снимать. Парней было двое, начали ругаться на меня, особо даже не поинтересовались состоянием, – отметила девушка.

Во Владивостоке специалистам предстоит разобраться в спорной аварии.Милана СОКОЛ

По словам горожанки, тут же появился какой-то странный свидетель, который заверял, что готов вступиться за пострадавшую, ну почему-то несколько раз бегал на консультацию к парням. А после и вовсе уехал.

– Вызвала сначала аварийного комиссара, он приехал и с уверенностью сказал, что это автоподстава, но мое нарушение тоже есть. Следом прибыли инспекторы ГИБДД. Разбирались до ночи, не исключено, что придется еще в суд обращаться, – отметила владелица Toyota Vitz.

Малолитражка пострадала довольно сильно: замяты две двери, порог и стойка.

Владелица искореженной малолитражки ищет очевидцев.Милана СОКОЛ

А вот Nissan отделался легкими повреждениями, ну при этом выплаты по страховке на дорогостоящий автомобиль могут быть существенными. По некоторым данным, у водителя седана несколько разных страховых полисов.

У Fuga пострадал передний бампер. Фото: предоставлено очевидцами

У Fuga пострадал передний бампер. Фото: предоставлено очевидцами

Девушка надеется, что видео с камер наблюдения, установленных на кольце, поможет разобраться в спорном ДТП. Также автолюбительница ищет очевидцев аварии, которые могли проезжать мимо и засняли момент столкновения на регистратор. Свидетели столкновения, желающие помочь, могут передать информацию по номеру телефону «КП-Владивосток», указанному ниже. Редакция следит за развитием событий и советует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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