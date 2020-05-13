На Камчатке осудили следователя полиции, которая ради любовника-наркодилера пошла на преступление

История 34-летней Оксаны (все имена изменены - прим.ред.) облетела всю страну в марте прошлого года. А все потому что она влюбилась, мягко скажем, не в того мужчину. Работая старшим следователем в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в УМВД, она встретила свое «счастье». А «счастье» оказалось преступником, чье уголовное дело она расследовала. Обрела ли Оксана любовь или их отношения разбились о берег УК РФ – в материале «КП-Владивосток».

СВИДАНИЕ ИЛИ ДОПРОС

Оксана начала работать в органах в 2008 году. 10 лет сделали из нее опытного сотрудника, только вот, отдав десяток из своей жизни карьере, она так и не смогла устроить свою личную жизнь. Все как-то не до мужа и детей было.

Все изменилось летом 2017. Тогда ей на стол попали документы по обвинению в изготовлении и сбыте наркотиков в крупном размере в составе ОПГ. В тот момент она еще не предполагала, что вот-вот в дверь зайдет ее будущий суженый. Назвать Андрея красавцем мы не беремся, потому что, по словам источника «КП», обаятельным и привлекательным он не был. Но, как говорится, на вкус и цвет. На вкус и цвет Оксаны.

Хоть и допрос – не самое романтическое место для свиданий, другой возможности узнать друг друга у Оксаны и Андрея не было. Вместе с тем, как заполнялись страницы уголовного дела, следователь все больше и больше влюблялась в подозреваемого в преступлении. В какой-то момент их отношения переросли в нечто более серьезное, и они решили съехаться.

ЗАКОН ПРОТИВ ОТНОШЕНИЙ

Оксана оказалась в сложном положении. Расследовать уголовное дело своего любовника – не самое приятное занятие. Сушить сухари Андрею, так как ему грозило 20 лет лишения свободы, майор полиции не планировала. Чтобы спасти отношения, она пошла на крайние меры – сама переступила через закон.

Сделать это было несложно, учитывая то, что все материалы дела были в ее производстве. Как отмечают в краевом СК, ей удалось подделать протоколы допроса, три показания свидетелей и документы по двум очным ставкам. Все было гладко до тех пор, пока она не передала результаты своей работы по данному уголовному делу руководству. Там крайне удивились тому, что Андрей по документам вообще перестает быть подозреваемым. Отдел безопасности начал проведение проверки.

- Опрошенные лжесвидетели, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, признались оперативникам отдела собственной безопасности УМВД России по Камчатскому краю, что не были на допросе у следователя, а протоколы на подпись им передал их знакомый, которому они обеспечили алиби, - рассказала тогда Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - В итоге материалы проверки были переданы для принятия процессуального решения в СУ СК России по Камчатскому краю.

И вот с этого момента сладкая жизнь Андрея и Оксаны превратилась в кошмар. Следователь превратилась в фигуранта, а у ее возлюбленного больше не было ни единого шанса избежать наказания.

РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ

Оксана, которая успела дослужиться до звания майора, тут же лишилась работы. По данным источника «КП», большинство сотрудников полиции считают поступок бывшей коллеги пятном на репутации ведомства. И вот спустя почти год суд вынес ей приговор. Приговор за любовь.

Оксане предъявили обвинения в фальсификации доказательств об особо тяжком преступлении, незаконном освобождении от уголовной ответственности и превышение должностных полномочий. По всем трем статьям ее признали виновной.

- Вину в совершении указанных преступлений обвиняемая не признала, отрицала факт фальсификации доказательств, незаконного освобождения обвиняемого от уголовной ответственности и превышения должностных полномочий, - отметила Елена Матафонова, руководитель пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

По решению суда Оксану приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Решение пока не вступило в законную силу. О том, смогли ли бывший следователь и наркодилер сохранить отношения, неизвестно.

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