Трутнев поручил обезопасить работу на вахтах в период пандемии

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение обеспечить безопасность вахтовой работы на фоне распространения коронавируса. С таким поручением вице-премьер обратился к главам субъектов макрорегиона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

«Практически в каждом регионе ДФО существует то или иное предприятие, работающее вахтовым методом. Нужно принять необходимые меры, чтобы места работы, стройки не стали источниками заражения коронавирусом, чтобы не приходилось потом решать проблему в рамках всей Российской Федерации. Например, в Якутии на стройках задействованы работники из 80 регионов», - заявил Трутнев на совещании с главами субъектов.

Отметим, что на Дальнем Востоке уже есть первые случаи заражения коронавирусом на предприятиях, которые используют вахтовый метод. К примеру, очаг инфекции выявлен на Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудится более 10 тысяч человек.

Юрий Трутнев добавил, что вахтовый метод используют около тысячи предприятий Дальнего Востока, на которых трудится порядка 150 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в регионы уже были направлены все необходимые рекомендации, которые помогут организовать безопасную работу в вахтовых поселках в условиях пандемии.

По итогам совещанию вице-премьер также дал поручение МЧС подготовиться на случай чрезвычайной ситуации, когда из-за коронавируса многие местные жители могут оказаться в опасности. Также Трутнев поручил Роавиации подготовить аэропорты на случай эвакуации населения.

Кроме того Минздраву России совместно с Роспотребнадзором в рамках программы развития Дальнего Востока поручено помочь Камчатскому краю укомплектовать больницы врачами-инфекционистами и средним медицинским персоналом. Также Минздраву предстоит проработать возможность строительства нового госпиталя на 500 койко-мест из быстровозводимых конструкций в городе Свободном Амурской области.