Штрафы за отсутствие маски у детей во Владивостоке во время коронавируса: юрист рассказал, кого могут оштрафовать

В Приморье продолжается режим полной самоизоляции, а также масочный режим, за нарушение которого можно получить штраф. Но что делать, если маски нет на ребенке, который еще не достиг возраста административной ответственности? Как быть мамам с грудными детьми? Кто понесет ответственность за то, что на ребенке нет маски? "Комсомольская правда" проконсультировалась по этим и другим вопросам с юристом.

Само по себе нахождение на улице без весомого повода - это уже нарушение. На улицу можно выйти только для того, чтобы добраться на работу, сходить в магазин или аптеку, погулять с домашним животным, либо отправиться к себе на дачу, либо навестить пожилых родственников, за которыми требуется дополнительный уход. В случае с работой и дачным участком понадобятся документы, подтверждающие необходимость работать не на удаленке, либо документы о праве собственности на дачу. В большинстве своем все вышеуказанные разрешенные действия можно спокойно выполнить и без ребенка. Поэтому если есть возможность оставить свое дитя дома, не рискуйте здоровьем ребенка понапрасну.

В тех случаях, когда невозможно оставить ребенка дома одного в силу его возраста или любой другой причины, он должен находиться на улице в защитной маске. В этом плане закон един для всех и не делает никаких исключений.

За нарушение режима самоизоляции могут оштрафовать по пункту 1 статьи 3.13 краевого закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Штраф аналогичного размера от 3 до 5 тысяч рублей предусмотрен за нарушение масочного режима в Приморье. Об этом говорит пункт 3 статьи 3.13 краевого закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Именно по этим двум статьям вас могут привлечь за прогулку по улице без уважительной причины и без средств индивидуальной защиты. Вас также могут оштрафовать за вашего ребенка в возрасте от 14 до 16 лет. Впрочем, если у вашего ребенка, чей возраст составляет 16+, нет источника доходов, бремя штрафа все равно ляжет на вас. Но как быть с несовершеннолетними, которым еще не исполнилось 14 лет?

- Если ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет, будет гулять без маски, то оштрафуют его родителей, но не за нарушение ребенком масочного режима, а, например, за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Эта норма предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ, а штраф составляет от 100 до 500 рублей. Родителей могут также привлечь к ответственности в рамках закона о профилактике безнадзорности, просмотреть Семейный кодекс. Возможно даже привлечение органов опеки и попечительства, - отмечает юрист, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Вариантов наказания по букве закона действительно немало, а штрафные санкции могут серьезно сократить семейный бюджет. Именно поэтому мы рекомендуем без лишней надобности не выходить из дома, а в случае необходимого выхода использовать средства индивидуальной защиты как для себя, так и для ваших детей. Будьте здоровы!

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