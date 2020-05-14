«Мгновенная реакция – мой конек»: девушка рассказала, как у ее автомобиля на полном ходу отвалилось колесо
Обычная поездка за город во Владивостоке едва не закончилась трагедией. У Honda HR-V прямо во время движения отвалилось колесо. Водителю чудом удалось удержать машину с пассажирами на дороге. И все бы ничего, но шина вылетела вместе со ступицией, да и ЧП произошло на скоростном участке трассы, где основной поток движется около 90 километров в час. Момент происшествия попал на запись видеоригистратора случайного очевидца.
Владелица HR-V ехала по низководному мосту вместе с пассажирами, среди которых и ребенок. Беспокоиться было не о чем, машина казалась полностью исправной, да и раньше никогда не подводила. Поэтому компания непринужденно общалась, наслаждаясь поездкой, но, что-то пошло не так. Заднее колесо машины в какой-то момент попросту оторвалось и покатилось по дороге.
– Хорошо, что все были пристегнуты и впереди не было машин, в связи с чем не было необходимости тормозить. Если бы я попыталась сразу остановить машину, возможно все бы закончилось гораздо печальнее. Мнгновенная реакция – мой конек, – отшутилась автолюбительница.
Во Владивостоке у авто на ходу отвалилось колесо.Видео: dps_vl
Реакции девушки действительно нужно отдать должное. На видео отчетливо заметно, как машина лишь пошатнулась и продолжила путь по прямой. Удержать на скорости авто на трех колесах – сможет не каждый. По всей вероятности, сказался здесь и опыт вождения, который у Валерии больше 10 лет. По словам автолюбительницы, никто из пассажиров даже не успел испугаться. А к ней осознание ситуации пришло уже вечером, когда после пережитого появилось время на раздумья.
На помощь к экипажу Honda поспешили очевидцы. Первым остановился парень на микрогрузовике, однако поломка оказалась серьезнее, чем предполагалось. HR-V лишилась не только покрышки, ну и ступицы. Как уверяет девушка, она лишь недавно заезжала на шиномонтаж для замены резины, более серьезного вмешательства или ремонта в последнее время не было.
– Потом остановился мужчина на Nissan Teana. Видимо он хорошо разбирается в ремонте, подсказал, что можно сделать. Сам фактически собрал ступицу и поставил колесо, чтобы можно было доехать до ближайшего СТО. Потратил почти час своего времени. К сожалению имя его не узнала. Еще очень помог водитель фуры, который притормозил и дал нам недостающий ключ, – рассказала участница происшествия.
Девушка уверяет, что история закончилась благополучно благодаря помощи неравнодушных водителей. Стоит отметить, что остановка на низководном мосту запрещена, поэтому был риск, что в сломанную машину может влететь зазевавшийся автомобилист.
– Хотела бы искренне поблагодарить мужчин, которые не оставили нас в беде. Мир действительно не без добрых людей, – подытожила Валерия.
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ИСТОЧНИК KP.RU