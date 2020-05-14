2020-05-14T11:50:28+03:00
Происшествия

«Мгновенная реакция – мой конек»: девушка рассказала, как у ее автомобиля на полном ходу отвалилось колесо

В салоне находился ребенок, самообладание автоледи и помощь очевидцев предотвратили трагедию во Владивостоке [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЧП случилось на низководном мостуЧП случилось на низководном мосту
Изменить размер текста:

Обычная поездка за город во Владивостоке едва не закончилась трагедией. У Honda HR-V прямо во время движения отвалилось колесо. Водителю чудом удалось удержать машину с пассажирами на дороге. И все бы ничего, но шина вылетела вместе со ступицией, да и ЧП произошло на скоростном участке трассы, где основной поток движется около 90 километров в час. Момент происшествия попал на запись видеоригистратора случайного очевидца.

Владелица HR-V ехала по низководному мосту вместе с пассажирами, среди которых и ребенок. Беспокоиться было не о чем, машина казалась полностью исправной, да и раньше никогда не подводила. Поэтому компания непринужденно общалась, наслаждаясь поездкой, но, что-то пошло не так. Заднее колесо машины в какой-то момент попросту оторвалось и покатилось по дороге.

– Хорошо, что все были пристегнуты и впереди не было машин, в связи с чем не было необходимости тормозить. Если бы я попыталась сразу остановить машину, возможно все бы закончилось гораздо печальнее. Мнгновенная реакция – мой конек, – отшутилась автолюбительница.

Во Владивостоке у авто на ходу отвалилось колесо.Видео: dps_vl

Реакции девушки действительно нужно отдать должное. На видео отчетливо заметно, как машина лишь пошатнулась и продолжила путь по прямой. Удержать на скорости авто на трех колесах – сможет не каждый. По всей вероятности, сказался здесь и опыт вождения, который у Валерии больше 10 лет. По словам автолюбительницы, никто из пассажиров даже не успел испугаться. А к ней осознание ситуации пришло уже вечером, когда после пережитого появилось время на раздумья.

На помощь к экипажу Honda поспешили очевидцы. Первым остановился парень на микрогрузовике, однако поломка оказалась серьезнее, чем предполагалось. HR-V лишилась не только покрышки, ну и ступицы. Как уверяет девушка, она лишь недавно заезжала на шиномонтаж для замены резины, более серьезного вмешательства или ремонта в последнее время не было.

– Потом остановился мужчина на Nissan Teana. Видимо он хорошо разбирается в ремонте, подсказал, что можно сделать. Сам фактически собрал ступицу и поставил колесо, чтобы можно было доехать до ближайшего СТО. Потратил почти час своего времени. К сожалению имя его не узнала. Еще очень помог водитель фуры, который притормозил и дал нам недостающий ключ, – рассказала участница происшествия.

Девушка уверяет, что история закончилась благополучно благодаря помощи неравнодушных водителей. Стоит отметить, что остановка на низководном мосту запрещена, поэтому был риск, что в сломанную машину может влететь зазевавшийся автомобилист.

– Хотела бы искренне поблагодарить мужчин, которые не оставили нас в беде. Мир действительно не без добрых людей, – подытожила Валерия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в петербургской больнице
По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться [эксклюзив kp.ru]
«Скачок напряжения или неисправный аппарат ИВЛ»: Эксперты объяснили, как в больнице Святого Георгия мог произойти пожар, в котором погибли пятеро пациентов
В самом медучреждении заявили, что проводка в отделении была хорошей, поэтому она не могла стать причиной возгорания [видео]
Новости 24
Медики Приморья вовремя получили все положенные доплаты за борьбу с COVID-19
Фальшивых денег в Приморье стало на треть меньше, чем в прошлом году
Госпиталь по лечению COVID-19 появится в Находке
Владивосток поставил очередной антирекорд самоизоляции
Приморец «откосил» от армии, но через два года был разоблачен
Мошенники под видом чиновников вымогают у предприятий Приморья денег на борьбу с COVID-19
Очередь из автомата напугала молодую жительницу Владивостока
Заболевший COVID-19 сотрудник отправил на карантин три отдела опеки и попечительства во Владивостоке
307 человек смогли победить коронавирус в Приморье, 12 – погибли
Пожары стали причиной прекращения работы аппаратов ИВЛ в Приморье
Самоизоляцию в Приморье кое-где скоро могут ослабить
Приморские электрички меняют расписание
Дальневосточную ипотеку по ставке 1,7 % можно получить в Сбербанке
За экстремистскую деятельность жителю Приморья грозит срок
«Калина дом» - продолжение «Калина молл» - достроен во Владивостоке
В Приморье увеличилось количество детей больных коронавирусом, самому младшему пациенту всего два месяца
Коронавирус отнял у жителей Владивостока еще один пляж и набережную
Заключенные Приморья изготовят 5000 мусорных контейнеров для края
На 25% подешевели в Приморье патенты более чем на 30 видов бизнеса